Vincent Bruins

Zaterdag 5 augustus 2023 09:38 - Laatste update: 09:56

Nu kennen we hem als teambaas van Mercedes, maar vroeger was hij zelf ook coureur. Toto Wolff was aan het begin van de 21e eeuw actief in de GT-racerij, soms met steun van een bekende sponsor: Red Bull. Zijn carrière als coureur kwam in 2009 echter ten einde. Wolff vertelt over het hevige ongeluk dat hij meemaakte op de Nürburgring Nordschleife.

Wolff reed met onder andere BMW's, Ferrari's en Porsches in het FIA GT-kampioenschap, het Italiaans GT-kampioenschap en andere endurancewedstrijden, nadat hij in 1994 al de 24 Uur van de Nürburgring in zijn klasse won. In 2006 werd hij vice-kampioen in het nationale rallykampioenschap van Oostenrijk en won hij de allereerste 24 Uur van Dubai. In 2009 pakte hij het ronderecord op de Nordschleife, maar dat liep uiteindelijk niet goed af.

Lauda waarschuwt Wolff

"Men zei dat alleen lokale coureurs daar snel konden zijn," legde Wolff uit over de Nürburgring in het radioprogramma Desert Island Discs van de BBC. "Er waren professionele coureurs die heel succesvol waren op het internationale niveau, die naar de Nordschleife gingen en bij lange na niet sneller waren dat de lokale coureurs. Ik zei tegen mezelf: 'Ik zal hen eens wat laten zien. Ik kan de records wel verbreken'. Ik vertelde het tegen Niki Lauda, die [op dat circuit] bijna doodging in de vlammen, en hij reageerde: 'Doe niet zo dom. Die rondetijden doen er niet toe. Het kan je dood worden, kijk naar mij'.

Over de kop met 304 kilometer per uur

Achter het stuur van een Porsche 997 RSR van Land-Motorsport ging Wolff vier seconden sneller dan het record in de trainingen voor een race met een 7:03.28 op de bijna 21-kilometerlange Nordschleife. In de ronde daarna voelde hij dat er iets niet goed was met de auto. Hij weet nu dat hij rustig terug had moeten rijden naar de pits, maar toen zette hij met het mes tussen de tanden door. "Toen kreeg ik een lekke band op het gevaarlijkste stuk, heuvelaf [bij Fuchsröhre], en ik maakte een zeer zware crash mee," vervolgde de Oostenrijker over het ongeluk bij 304 kilometer per uur. "De eerste impact was 27G en de auto ging meermaals over de kop, maar eindigde niet [over de muur] in het bos, dus daar had ik geluk bij."

Geen herinnering

"Na zo'n 350 meter stopte de auto. En ik was zwaargewond," vertelde Wolff verder. "Instinctief koppelde ik de radio los en ik stapte uit. Daarna vonden ze me achter de vangrails in het gras met mijn helm op. Ze dachten dat ik dood was. Daar heb ik geen herinneringen meer aan. Mijn eerste herinnering was in de ambulance en ik voelde een rare tinteling in mijn benen. Dat was geen fijn gevoel. Ik dacht: 'Als ik hierdoor verlamd raak, dan was dit het domste idee ooit'." Na een MRI in het ziekenhuis vroeg hij of alles goed was met zijn ruggenwervels, maar de verpleegster kon er niks over zeggen. Na een kwartier kwam de dokter binnen en vertelde dat er wel wat breuken waren, maar dat er niks met het ruggenmerg was. "Die vijftien minuten wachten was gruwelijk. Dat was het moment dat ik tegen mezelf zei: 'Nooit meer competitief racen'."