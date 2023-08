Vincent Bruins

De wereldtitel van 2021 werd in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi beslist tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, nadat de Safety Car op controversiële wijze te vroeg naar binnenging. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet in het radioprogramma Desert Island Discs van de BBC weten dat hij nog steeds vindt dat de beste man die dag niet won. De 51-jarige uit Wenen legde echter uit dat hij nu wel een positieve kant van het verliezen van het kampioenschap ziet.

Hamilton leek anderhalf jaar geleden op jacht te gaan naar zijn achtste titel, maar een neutralisatie voor een crash van Nicholas Latifi gooide in de slotfase roet in het eten. Verstappen kon het zich veroorloven om te wisselen naar nieuwe zachte banden, terwijl Hamilton buiten bleef op oud, hard rubber. De Safety Car zou vervolgens een ronde te vroeg naar binnen zijn gegaan. De achterblijvers waren namelijk nog niet achteraan aangesloten, nadat ze een ronde terug hadden gekregen, maar op deze manier konden Verstappen en Hamilton wel over één rondje op de baan strijden om het kampioenschap. Eerstgenoemde versloeg de Brit dan ook.

Human error

"Beide coureurs begonnen aan de race gelijk in de puntenstand," vertelde Wolff in het radioprogramma. "De beste man en de beste auto hoort te winnen, en de beste man won die dag niet. En het is iets dat nog steeds pijn doet, niet omdat we verloren hadden, want ik en wij allemaal hadden hadden die race eerlijk kunnen verliezen en het toe kunnen geven, maar omdat het gestolen was en dat maakte het moeilijk. De FIA was bezig met haar volgende bestuur, een nieuwe president [Mohammed Ben Sulayem] werd letterlijk die maand gekozen, en was ertoe in staat om toe te geven dat het een fout was. 'Human error', zo noemden ze het."

Underdog geworden

"Maar natuurlijk kregen we daarmee niet de wereldbeker terug en het maakte Lewis niet de enige achtvoudig wereldkampioen," vervolgde de Oostenrijker. "Maar je moet je er gewoon overheen zetten. En ik denk dat Lewis en ik in dat opzicht erg op elkaar lijken, we zijn allebei in staat om te compartimenteren. Maar het is zoals het is. Er gebeuren veel ergere dingen in de wereld dan gestolen worden van een Formule 1-wereldkampioenschap. Het interessante fenomeen was dat wij als team en Lewis als coureur weinig complimenten en medeleven kregen, omdat we al zo vaak hadden gewonnen. Maar op dat moment zijn wij de underdog geworden. En nu juichen mensen voor ons en dat is vandaag de dag positief. Ik had liever het kampioenschap willen winnen, maar nu hebben we meer fans."