Mercedes heeft werk aan de winkel, volgens Toto Wolff. De teambaas liet namelijk weten dat het qua communicatie niet helemaal vlekkeloos gaat bij de Zilverpijlen. Dat was ook te zien tijdens het weekend van de Belgische Grand Prix, toen er een incident was tussen teamgenoten George Russell en Lewis Hamilton in de Sprint Shootout.

Hamilton lag met een minuutje op de klok te gaan in SQ3 nog eerste, maar uiteindelijk zou de zevenvoudig wereldkampioen terugzakken naar P7 in de zaterdagskwalificatie. Hij was teleurgesteld, omdat hij dacht de snelheid te hebben om de pole position voor de Sprint te veroveren. De man uit Stevenage werd echter in de weg gezeten door Russell.

Eerste of tweede kunnen worden

Hamilton was dan ook teleurgesteld met de zevende plaats in de Sprint Shootout: "Het was zo'n leuke sessie en het zag er aan het eind goed uit. Ik lag eerste na de eerste run. Ik wist dat ik nog sneller kon. Eerlijk gezegd denk ik dat ik eerste of tweede had kunnen worden in die sessie in dat laatste rondje. Maar de communicatie was behoorlijk waardeloos, het was moeilijk om te begrijpen. Toen ik bij de laatste bocht aankwam, stonden daar plotseling zeven auto's te slenteren. Mij werd verteld dat er bijna geen tijd meer was, dus daarom pushte ik. Achteraf bleek dat we nog wel tijd over hadden. Natuurlijk vervolgens dat moment met George... Het maakt al niet meer uit," zo sloot hij ontmoedigd en gefrustreerd af.

Hoort niet te gebeuren

"Tussen de coureurs, alle twee, de interactie met het team... We moeten daar echt beter in zien te worden," legde Wolff uit tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "In lastige omstandigheden moeten we wat meer precisie hebben. Het kan zo omslaan: op het ene moment kom je zeer intelligent over en op het andere moment heel slecht. Lewis had de pole in handen in die ronde [vóór de laatste run] en eindigde op P7. Het is duidelijk een probleem voor ons allemaal. Dat hoort niet te gebeuren. Het is niet dat hij de pole of een startplek op de eerste rij misliep, het was het team dat het misliep. We zijn constant aan het ontwikkelen en aan het leren, en met alle slechte dingen die zijn gebeurd, weet ik zeker dat een stap gezet gaat worden om dit te verbeteren. We hebben nu een paar keer deze fout gemaakt en we moeten hier gewoon beter in zien te worden."