Lars Leeftink

Zaterdag 29 juli 2023 20:51 - Laatste update: 20:52

Lewis Hamilton is het oneens met de straf die hij kreeg tijdens de Formule 1 sprintrace in België, terwijl Sergio Pérez het een terechte straf vond. Hoe denkt Toto Wolff, teambaas van Mercedes, over het incident tijdens de korte race van zaterdag?

In de openingsfase van de Sprintrace in België kwamen Pérez en Hamilton elkaar tegen in een duel op P4 achter Pierre Gasly. Toen Hamilton aan de binnenkant langs de Mexicaan probeerde te gaan, ging het echter mis. Volgens Hamilton was er genoeg ruimte en zat hij er een halve autolengte voor, terwijl Pérez van mening dat de straf die Hamilton kreeg terecht was. Hoe dan ook raakte Hamilton de RB19 van de Mexicaan en liep zijn sidepod flink wat schade op. Het bleek einde race voor Pérez, terwijl Hamilton probeerde Gasly in te halen. Dit bleek onnodig, gezien zijn tijdstraf van vijf seconden die de zevenvoudig wereldkampioen tijdens de race nog kreeg.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton niet eens met straf na contact met Pérez: "Was een race incident"

Wolff bespreekt incident

Tegenover Viaplay gaat Wolff in op het incident tussen Hamilton en Pérez. Volgens de ervaren teambaas zijn beide coureur schuldig. "Ik weet het niet. It takes two to tango. De schuld lag niet honderd procent bij Lewis. Pérez gebruikte ook niet de volle breedte van het circuit, dus dan kan je weleens geraakt worden." Toch was de FIA het hier niet mee eens, want Hamilton kreeg een straf en ging van P4 naar P7. Pérez kreeg een DNF achter zijn naam en scoorde helemaal geen punten.

Wolff over zondag

Vervolgens richt Wolff zijn focus op de race van zondag, waar de meeste punten te behalen zijn. De Oostenrijker heeft er vertrouwen in dat er een goed resultaat in kan zitten. Hij baalt van het resultaat op zaterdag, maar weet dat de kansen zondag beter zijn. "Het is jammer dat we geen goed resultaat wisten te boeken, maar we hebben een sterke auto. Ik heb echt zin in de hoofdrace." Hamilton start de race vanaf pole position.