Lars Leeftink en Jan Bolscher

Zaterdag 29 juli 2023 19:52 - Laatste update: 19:57

Lewis Hamilton moest het zaterdag tijdens de Sprintrace, onderdeel van het weekend van de Formule 1 Grand Prix van België, doen met P7 na een penalty van vijf seconden die de Brit kreeg voor het veroorzaken van een incident waarbij Sergio Pérez zijn sidepod flink beschadigde.

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, geeft Hamilton zijn mening over het incident en de straf die hij kreeg. "Ik heb er niet veel over te zeggen. Wat mij betreft was een race incident. Ik probeerde er aan de binnenkant langs te gaan en meer niet eigenlijk. Het zijn lastige omstandigheden en we doen ons best. Het was niet bewust en ik ging voor een gat. Ik ging wat langzaam door bocht dertien en toen ging ik aan de binnenkant, waar meer dan genoeg ruimte was. Ik zat meer dan een halve autolengte aan de binnenkant en als je niet voor een gat gaat dan ben je niet langer meer aan het racen. Dat is wat ik hier deed. Ik heb het teruggekeken en het voelt voor mij als een race incident."

Hamilton onverschillig

Wat Hamilton betreft maakt het verder niet zoveel uit of hij op zaterdag op P4, P7 of ergens anders dan op het podium finisht. De straf kan hij dan ook wel snel weer van zich af laten glijden. "Op een dag als vandaag maakt het mij eigenlijk verder niet zoveel uit. Je krijgt niet veel punten vandaag en het was mooi geweest om op P4 te eindigen, maar het maakt mij niet uit dat ik vierde eindigde. Ik wil winnen. Dus vierde over zevende maakt dan niet zoveel uit."

Gasly

Hamilton kwam in de slotfase van de sprintrace niet langs Gasly, terwijl hij wel telkens binnen een seconde zat. Volgens Hamilton is daar een verklaring voor. "Dat kwam vooral door het incident [met Pérez] dat ik had. Ik verloor daar veel downforce door. Daarna was de achterkant heen en weer aan het gaan en begonnen de banden weg te vallen. Ik kon niet dichterbij komen. Ik zat vast."