Jeen Grievink

Donderdag 31 augustus 2023 14:00 - Laatste update: 15:10

Het nieuws dat toch al een tijdje in de lucht hing, is nu daadwerkelijk een feit: Lewis Hamilton blijft langer verbonden aan Mercedes en de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen had een verbintenis die na 2023 afliep, maar heeft deze open laten breken en blijft nu minimaal tot en met 2025 verbonden aan de Duitse formatie. Ook George Russell heeft zijn contract verlengd.

Hamilton en Mercedes zijn inmiddels alweer sinds 2013 aan elkaar verbonden en het huwelijk tussen de twee werd natuurlijk een prachtig succesverhaal. Vanaf zijn overstap, die in 2012 met veel vraagtekens werd ontvangen, reeg de man uit Stevenage de kampioenschappen aan elkaar met het team uit Brackley. Hij ging er in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 vandoor met de wereldtitel, terwijl men maar liefst acht keer op rij de constructeurstitel won met Hamilton in de gelederen. De Brit heeft nog altijd goede hoop om zijn achtste en recordbrekende titel met de Zilverpijlen te pakken. Hier heeft hij nu minimaal t/m 2025 de tijd voor. Dit zal hij wederom doen naast Russell, want ook hij verlengde zijn contract bij Mercedes.

Einde aan de geruchtenstroom

Met dit statement maken Mercedes en Hamilton een einde aan de geruchtenstroom. Maandenlang werd er gespeculeerd over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. Zo klonken er geluiden dat hij en Mercedes het niet eens zouden kunnen worden over bepaalde aspecten van het contract en dat Ferrari daarom maar eens had gepolst wat de mogelijkheden waren met betrekking tot een overstap. Hamilton heeft nu eigenhandig een einde gemaakt aan deze geruchten door - eindelijk - zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract bij de formatie waar hij in het verleden al uiterst succesvol was.

Mercedes pakt door en legt ook Russell langer vast

Mercedes heeft gelijk doorgepakt door ook het contract van Russell open te breken. De talentvolle coureur uit King's Lynn lag nog tot eind volgend jaar vast bij 'het merk met de ster', maar heeft nu zijn krabbel gezet onder een verbintenis die hem tot minimaal 2025 aan boord houdt. Russell maakte in 2017 de overstap naar Mercedes, toen hij toetrad tot het juniorenprogramma. In de Formule 1 deed hij eerst ervaring op bij Williams, alvorens hij naast Hamilton mocht plaatsnemen.