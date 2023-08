Remy Ramjiawan

De efficiëntie van het Drag Reduction System op de RB19 blijft de concurrentie in de Formule 1 verbazen. Technisch directeur Pierre Waché is daarover dan weer verrast, het stukje techniek zit al twee jaar op de Red Bull en de Fransman had verwacht dat de andere teams het inmiddels ook wel hadden bedacht.

Tijdens de laatste race voor de zomerstop in België werd de winst van het DRS-systeem op de Red Bull weer duidelijk. Zo wist Oscar Piastri Max Verstappen tijdens de kwalificatie zonder DRS op zo'n elf duizendsten te naderen. Ook op de rechte stukken wist het Oostenrijkse team de hoogste topsnelheden te bereiken. Het wapen van het Oostenrijkse team wordt geroemd binnen de paddock, al begrijpen de andere teams nog niet helemaal hoe het werkt.

'Hebben dit al twee jaar'

In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com vertelt Waché dat hij had verwacht dat de andere renstallen het 'trucje' inmiddels wel door zouden hebben. "Het gekke is dat mensen er twee jaar na de introductie nog steeds over praten. We hebben honderden tests gehad van de FIA om te kijken of we een truc of iets dergelijks hadden gebruikt en mensen begrijpen [zelfs recentelijk nog] niet waarom op banen met veel downforce het voordeel verdwijnt", zo legt hij uit.

Concurrentie is er nog niet achter

Red Bull Racing probeert natuurlijk alle innovaties voor zichzelf te houden, maar de concurrentie houdt elkaar in de gaten binnen de Formule 1. Zo kregen de andere teams bijvoorbeeld een kijkje in de vloer van de RB19, toen Sergio Pérez zijn bolide in de muur parkeerde tijdens de kwalificatie in Monaco. Waché moet dan ook toegeven dat hij wel had verwacht dat de andere teams het nu wel door zouden hebben. "Oké, dat betekent dat ze er nog niet achter zijn. En dat verbaast ons enorm", aldus de technisch directeur van Red Bull Racing.