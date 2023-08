Remy Ramjiawan

Donderdag 10 augustus 2023 15:03

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel reageert op de onlangs in de wandelgangen verschenen berichten over een mogelijke transfer naar het Formule E-kampioenschap bij ABT Cupra. Het zou gaan om het vacante stoeltje van Robin Frijns, die ervoor heeft gekozen om terug te keren bij Envision Racing.

Aan het einde van 2022 hing de Heppenheimer zijn helm aan de wilgen, wat betreft het racen in de Formule 1. Via Instagram gaf hij aan dat hij meer tijd met zijn familie wilde gaan doorbrengen, ook paste de groene missie die hij zelf aanhoudt, niet meer bij het racen in de Formule 1. Onlangs gingen de geruchten dat Vettel op weg zou zijn naar de elektrische raceklasse, maar bij de Spaanse tak van Motorsport.com onthult 'Seb' dat hij een terugkeer naar de autosport op dit moment niet overweegt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Formule 1 overweegt verbod op gebruik van DRS tijdens kwalificatie'

'Overweeg geen terug keer'

"Ik ben niet in onderhandeling om in de Formule E te racen met ABT Cupra of een ander team", zo verwijst hij het gerucht naar het rijk der fabelen. Hoe Vettel uiteindelijk is gelinkt aan het Formule E-team, dat weet hij zelf ook niet helemaal. "Er zijn mij woorden in de mond gelegd en ik wil graag duidelijk maken dat ik op dit moment geen terugkeer in de autosport overweeg", aldus de voormalig Red Bull-coureur.

Rol binnen de Formule 1

Vettel is niet alleen gelinkt aan een avontuur in de Formule E. Tijdens het Goodwood Festival of Speed vertelde hij zelf over een onderonsje dat hij had met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Een rol bij de organisatie van de koningsklasse zag hij zelf wel zitten en hij gaf aan dat hij ook wel een aantal ideeën heeft. Het lijkt allemaal redelijk pril te zijn en dus is het nog hoogst onzeker of de Duitser op korte termijn weer in de racerij te zien is.