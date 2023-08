Redactie

Vrijdag 11 augustus 2023 13:40

Voor Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet is de zomerstop de ideale gelegenheid om het batterijtje in Sardinië weer even op te laden. Het duo vertoeft op het eiland in de Middellandse Zee en de Braziliaanse deelt op social media de kiekjes.

De tweevoudig kampioen kan rustig genieten van zijn vakantie, want op het sportieve vlak gaat het hem voor de wind. Zo lijkt het behalen van de derde titel slechts een formaliteit te gaan worden, met de huidige voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Pérez. De huidige Formule 1-kalender telt 23 ronden, waarvan er een streep door de race in Imola is gegaan. Toch is er tijdens het seizoen maar weinig tijd om even uit te rusten, dus genieten de coureurs met volle teugen van de zomerstop.

Vakantie in Sardinië

Hoewel er op social media een gerucht circuleert dat Verstappen en Piquet misschien wel uit elkaar zijn, laten de laatste kiekjes toch een heel ander beeld zien. Daar lijkt het duo het nog prima met elkaar te kunnen vinden.