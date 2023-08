Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023 10:09 - Laatste update: 10:15

Voor Max Verstappen lijkt het binnenhalen van de derde wereldtitel nog slechts een formaliteit, hoewel teamgenoot Sergio Pérez laat zien dat er meer nodig is dan alleen een snelle auto. De Nederlander heeft voorlopig geen titelkandidaten waar hij mee moet afrekenen en dus legt hij bij Viaplay uit dat hij zichzelf daarom scherp moet houden.

Red Bull Racing is sinds de introductie van het nieuwe reglement in 2022 het team geworden om te verslaan. Verstappen zit al sinds 2015 in de Formule 1 en heeft dus zeven jaar moeten wachten voordat hij met de scepter kan zwaaien in de koningsklasse. Hoewel het voor de neutrale fan wellicht niet het meest spannende seizoen is, blijft de prestatie die de Nederlander op de mat zet, wel indrukwekkend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko onthult nieuwe koers AlphaTauri: "Alles wat regels toestaan overnemen van Red Bull Racing"

Combinatie van auto en coureur

Tijdens de race in Spa-Francorchamps was Verstappen veelvuldig te horen op de boordradio. De Nederlander had een iets ander plan in zijn hoofd dan engineer Gianpiero Lambiase. Uiteindelijk werd het pad van 'GP' gekozen en dus liet de Nederlander het gaspedaal iets meer vieren tijdens de race. Die samenwerking met het team, maar de vooral de rappe RB19 is de basis voor het succes. "Het is natuurlijk een combinatie van de twee. Ik denk dat ik zelf een paar prima races heb gereden, maar uiteindelijk kan je dat niet zonder een hele goede auto, dus. Het moet natuurlijk altijd samenvallen."

Druk opleggen

Teamgenoot Pérez beschikt over hetzelfde materiaal, maar toch kijkt Checo tegen een achterstand van 125 punten aan. "Elk weekend gaat het om de kleine details. Iedereen kan hard rijden, maar je moet wel op het juiste moment hard gaan en vooral uit de problemen blijven." Daarnaast is consistentie het sleutelwoord: "Om wereldkampioen te worden moet je gewoon constant zijn en constant presteren. Die druk leg ik mezelf dan ook op, want je wil het zo goed mogelijk voor elkaar hebben."