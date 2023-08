Remy Ramjiawan

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het tijd worden dat zusterteam AlphaTauri de banden gaat aanhalen met het topteam. De renstal uit Faenza heeft sinds het nieuwe reglement de boot gemist qua ontwikkeling en daar waar het voorheen altijd knokte om de punten, moet het team nu veel moeite doen om überhaupt de top tien te bereiken.

Voor AlphaTauri gaat er volgend jaar veel veranderen. Zo is er een naamswijziging op komst, waardoor de naam AlphaTauri gaat verdwijnen. Onlangs bleek dat Hugo Boss weleens de nieuwe titelpartner kan gaan worden, alhoewel dit nog niet officieel bekend is gemaakt. Los van de naamsverandering zal Laurent Mekies de nieuwe teambaas worden. De Fransman komt over van Ferrari, waar hij jaren werkte. Marko wil daarnaast het zusterteam iets strakker bij de hand houden en wijst naar kortere lijntjes tussen Red Bull Racing en AlphaTauri.

Alles wat reglement toestaat overnemen

In gesprek met de Young Economist legt de tachtig-jarig Oostenrijker het uit. CEO Oliver Mintzlaff is toch iets minder een autosportfanaat dan Dietrich Mateschitz en dus is er al gesneden in de kosten. "Er is nu een grote bezuiniging doorgevoerd. Er is een duidelijke instructie dat alles wat volgens de reglementen is toegestaan, moet worden overgenomen van Red Bull Racing", zo wijst Marko naar de nieuwe koers voor het zusterteam.

'Geen eigen ontwerpen meer'

De huidige teambaas Franz Tost gaf aan het begin van het seizoen aan dat hij zijn engineers niet helemaal meer vertrouwde, na de slechte resultaten. Ook dat moet volgens Marko voorbij zijn: "Geen eigen ontwerpen meer, geen eigenaardigheden meer in Faenza en de synergieën zullen worden gebruikt waar mogelijk en ook waar Red Bull Racing beter is, bijvoorbeeld in de hele marketingafdeling en dergelijke."