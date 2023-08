Vincent Bruins

Dinsdag 1 augustus 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop mag dan begonnen zijn, de wereld van de Formule 1 komt niet tot stilstand. Zo vertelde Lewis Hamilton in een interview met de Belgische media dat Max Verstappen boft met Sergio Pérez als teamgenoot. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat hij het de Nederlander veel moeilijker zou maken, als hij ook in een RB19 zat. De Mercedes-coureur werd afgelopen zaterdag in de Sprint op Spa-Francorchamps nog bestraft en racesteward Derek Warwick deed daarover een bijzondere onthulling. De Spaanse media heeft gemeld dat Cadillac plannen heeft Alpine over te nemen. Alpine, dat gebruikmaakt van haar eigen Renault-krachtbronnen, zou de zwakste motor hebben, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff is fel tegen het plan om de power units gelijk te trekken. De renstal van Wolff heeft vandaag ook kunnen bevestigen dat Formule 2-titelkandidaat mee zal doen aan een vrije training in de Formule 1. Daarnaast heeft Nikita Mazepin groen licht gekregen om terug te keren in de koningsklasse.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton vindt dat Verstappen maar boft met Pérez: "Als ik in de auto van Sergio had gezeten"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat ervan uit dat hij een betere job zou uitvoeren in de RB19 dan Sergio Pérez. De Brit blikte bij Sporza terug op de race in België en stelt dat als hij de teamgenoot van Max Verstappen was, dan had de Nederlander niet zo'n comfortabel seizoen: "Wil ik zo snel als hen zijn? Natuurlijk. Wil ik een auto die even snel is als die van hun? Natuurlijk. Als ik in de auto van Sergio zat, dan zou Max niet de tijd hebben die hij nu heeft. Maar dat is niet hoe het leven werkt," legde hij uit. Meer lezen? Klik hier!

Grote schoonmaak Alpine blijkt niet zonder reden: Cadillac wil team kopen

De grote schoonmaak bij Alpine is begonnen, maar het lijkt niet op te houden bij het gedwongen vertrek van Laurent Rossi, Otmar Szafnauer en Alan Permane. Op de achtergrond zou Cadillac gesprekken voeren om de Franse sportwagenfabrikant over te nemen van Renault, inclusief het Formule 1-team. Volgens het Spaanse Marca wil Cadillac ten koste van alles instappen in de Formule 1. In eerste instantie was het plan om een nieuw team te formeren met Andretti, maar dat lijkt misschien toch iets te hoog gegrepen. Met de overname van Alpine hebben Andretti en Cadillac meteen de beschikking over de benodigde infrastructuur, personeel en een krachtbron. Renault zou namelijk wel aanblijven als motorleverancier. De Amerikanen zouden van plan zijn het team aan te gaan sturen met eigen mensen, dus in dat licht is het niet gek dat de complete top van Alpine op straat is gezet. Meer lezen? Klik hier!

Mercedes laat Vesti debuteren in Mexico: "Iets waar ik mijn hele leven al van droom"

Dit seizoen zijn Formule 1-teams weer verplicht om twee keer per jaar een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Mercedes kiest ervoor om jong talent een kans te geven door Frederik Vesti op het Autódromo Hermanos Rodríguez in de bolide te zetten. De Deen is zelf nog aan het knokken voor de titel in het Formule 2-kampioenschap. Daar neemt hij het op tegen Théo Pourchaire, die momenteel het klassement aanvoert met een voorsprong van twaalf punten. "Ik ben super enthousiast om aan te kondigen dat ik VT1 tijdens de Formule 1 in Mexico ga rijden met het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team. Het is super spannend voor me, het wordt mijn eerste officiële sessie in de Formule 1," zo vertelde de 21-jarige Deen. Meer lezen? Klik hier!

Wolff vreest 'faillissement van Formule 1' als Renault te opzichtig geholpen wordt

De FIA moest na onafhankelijk onderzoek inderdaad erkennen dat de Renault-motoren vermogen tekort komen, volgens hun tests minimaal 22 pk. De Franse fabrikant diende dan ook het verzoek in om meer brandstof te mogen verbruiken, zodat de verschillen met de concurrentie verkleind kunnen worden zonder grote aanpassingen te hoeven doen. Het plan werd voorgelegd aan de F1 Commission, maar na protest van andere teams werd het weggestemd. "Extra brandstof gebruiken of een balance of performance is rampzalig. Dan verklaar je de Formule 1 failliet. Daar zouden we het niet eens over moeten hebben," vertelde Mercedes-teambaas Toto Wolff tegenover Sport1. Meer lezen? Klik hier!

Mazepin krijgt groen licht voor terugkeer in Formule 1 na uitspraak Europese Hof

Nikita Mazepin mag terugkeren in de Formule 1 nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie de sancties in verband met de Russische invasie in Oekraïne heeft opgeschort voor hem. "In de nieuwe ronde heeft het Hof Nikita opnieuw gelijk gegeven, omdat er nog steeds behoefte is aan voorlopige maatregelen om ernstige en onherstelbare schade aan de atleet te voorkomen," zo vertelde het juridische team van Mazepin tegen TASS. "De Raad van de EU heeft geen overtuigend bewijs van het tegendeel geleverd. Mazepin blijft het recht houden om de EU binnen te komen om zich te kwalificeren voor teams, deel te nemen aan de Formule 1 en andere wedstrijden. Hij kan ook inkomsten ontvangen in verband met raceactiviteiten en onderhandelen met sponsors." Meer lezen? Klik hier!

Racesteward Warwick onthult over straf Hamilton: "Niet iedereen was voorstander"

Lewis Hamilton ving de Sprint op Spa-Francorchamps afgelopen zaterdag aan vanaf de zevende positie en won twee plekken tijdens de pitstops van extreme wets naar intermediates. Halverwege probeerde hij Sergio Pérez voorbij te gaan. De twee raakten elkaar echter in Courbe Paul Frère. De schade aan de Red Bull zou resulteren in een uitvalbeurt voor de Mexicaan. De Mercedes-coureur kwam als vierde over de streep, maar werd als zevende geklasseerd, nadat hij een extra vijf seconden aan zijn broek kreeg. Racesteward Derek Warwick was het niet eens met de uiteindelijke uitspraak om Hamilton een tijdstraf te geven. De voormalig Formule 1-coureur liet via Auto, Motor und Sport weten dat hij het zelf een race incident vond. Vertel vertelde hij: "Weet je, er zijn hier vier stewards, maar niet iedereen was er een voorstander van." Meer lezen? Klik hier!