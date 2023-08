Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 augustus 2023 12:37 - Laatste update: 12:45

Mercedes bevestigt dat Frederik Vesti in Mexico zijn Formule 1-debuut zal gaan maken. De huidige nummer twee van het Formule 2-kampioenschap zal namelijk tijdens de eerste vrije training in Mexico plaatsnemen in de W14.

Ook dit jaar zijn Formule 1-teams verplicht om twee keer per jaar een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Mercedes kiest ervoor om jong talent een kans te geven door Vesti op het Autodromo Hermanos Rodriguez in de bolide te zetten. De Deen is zelf nog aan het knokken voor de titel in het Formule 2-kampioenschap. Daar neemt hij het op tegen Théo Pourchaire, die momenteel het klassement aanvoert met, 12 punten voorsprong op Vesti.

Dolgelukkig

"Ik ben super enthousiast om aan te kondigen dat ik VT1 tijdens de Formule 1 in Mexico ga rijden met het Mercedes-AMG Petronas Formule 1-team. Het is super spannend voor me, het wordt mijn eerste officiële sessie in de Formule 1", zo vertelt de 21-jarige Deen. "Het is iets waar ik van gedroomd heb. Het is iets waar ik mijn hele leven al van droom. Dus, een enorme dank aan Mercedes en ik kan niet wachten om te beginnen", aldus Vesti die nog wel even geduld moet hebben. De Grand Prix van Mexico vindt namelijk eind oktober plaats.