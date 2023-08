Vincent Bruins

Lewis Hamilton kwam in aanraking met Sergio Pérez tijdens de Sprint op Circuit de Spa-Francorchamps afgelopen weekend. De beslissing om de zevenvoudig wereldkampioen daarvoor te bestraffen, werd door een deel van de fans en ook een aantal commentatoren en analisten bekritiseerd. Racesteward Derek Warwick liet via Auto, Motor und Sport weten dat hij het er dan ook niet mee eens was.

Hamilton ving de korte zaterdagswedstrijd aan vanaf de zevende positie en won twee plekken tijdens de pitstops van extreme wets naar intermediates. Halverwege de Sprint probeerde hij Pérez voorbij te gaan. De twee raakten elkaar echter in Courbe Paul Frère. De schade aan de Red Bull zou resulteren in een uitvalbeurt voor de Mexicaan. De Mercedes-coureur kwam als vierde over de streep, maar werd als zevende geklasseerd, nadat hij een extra vijf seconden aan zijn broek kreeg.

Lastige omstandigheden

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, gaf Hamilton zijn mening over het incident en de straf die hij kreeg: "Ik heb er niet veel over te zeggen. Wat mij betreft was een race incident. Ik probeerde er aan de binnenkant langs te gaan en meer niet eigenlijk. Het zijn lastige omstandigheden en we doen ons best. Het was niet bewust en ik ging voor een gat. Ik ging wat langzaam door bocht 13 en toen dook ik naar de binnenkant, waar meer dan genoeg ruimte was. Ik zat meer dan een halve autolengte aan de binnenkant en als je niet voor een gat gaat, dan ben je niet langer meer aan het racen. Dat is wat ik hier deed. Ik heb het teruggekeken en het voelt voor mij als een race incident," zo concludeerde de man uit Stevenage.

Derek Warwick

Niet alleen Hamilton zelf, maar ook de stewards bleken het niet met elkaar eens over de straf. Het team van racestewards bestaat elk Grand Prix-weekend uit vier mensen en in België waren dat Loïc Bacquelaine die ook steward van de Formule 3, Porsche Supercup en toerwagenraces is, Tim Mayer die de zoon is van voormalig McLaren-teambaas Teddy Mayer en de organisator van FIA-evenementen op wereldkampioenschapsniveau in de Verenigde Staten, Mathieu Remmerie die ook steward van de Formule 2, Formule 3 en Formule E is, en voormalig Formule 1-coureur en World Sportscar-kampioen Derek Warwick. Laatstgenoemde was het niet eens met de uiteindelijke uitspraak om Hamilton een extra vijf seconden te geven. Warwick liet tegenover Auto, Motor und Sport weten dat hij het zelf een race incident vond. Vertel vertelde hij: "Weet je, er zijn hier vier stewards, maar niet iedereen was er een voorstander van."