Grote schoonmaak Alpine blijkt niet zonder reden: Cadillac wil team kopen

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 1 augustus 2023 11:27

De grote schoonmaak bij Alpine is begonnen, maar het lijkt niet op te houden bij het gedwongen vertrek van Laurent Rossi, Otmar Szafnauer en Alan Permane. Op de achtergrond zou Cadillac gesprekken voeren om de Franse sportwagenfabrikant over te nemen van Renault, inclusief het Formule 1-team.

Volgens het Spaanse Marca wil Cadillac ten koste van alles instappen in de Formule 1. In eerste instantie was het plan om een nieuw team te formeren met Andretti, maar dat lijkt misschien toch iets te hoog gegrepen. Met de overname van Alpine hebben Andretti in Cadillac meteen de beschikking over de benodigde infrastructuur, personeel en een krachtbron. Renault zou namelijk wel aanblijven als motorleverancier.

Startbewijs

Renault-president Luca de Meo zou niet langer miljoenen willen pompen in een team dat niet de verwachte resultaten laat zien, terwijl Alpine als autofabrikant eigenlijk te klein is om de band met een F1-team te rechtvaardigen. De verkoop van het team zou in dat opzicht de perfecte oplossing zijn, omdat Renault dan van de renstal af is en Andretti-Cadillac zeker is van een startbewijs. Het is immers nog maar de vraag of ze toestemming krijgen om als elfde team deel te gaan nemen.

De Amerikanen zouden van plan zijn het team aan te gaan sturen met eigen mensen, dus in dat licht is het niet gek dat de complete top van Alpine op straat is gezet. Wat het voor coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly betekent, is nog onduidelijk, maar zeker is wel dat een Amerikaanse werkgever minder snel zal kiezen voor twee Franse coureurs.