Mazepin krijgt groen licht voor terugkeer in Formule 1 na uitspraak Europese Hof

Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 augustus 2023 12:02 - Laatste update: 12:12

Nikita Mazepin mag terugkeren in de Formule 1 nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie de sancties in verband met de Russische invasie in Oekraïne heeft opgeschort voor hem.

De 24-jarige coureur mocht begin 2022, toen de oorlog begon, niet meer in de Formule 1 racen vanwege nauwe banden tussen hem en Vladimir Poetin. Na een tweede zitting werd bepaald dat Mazepin terug mag keren in de Formule 1 als hij een stoeltje kan vinden. Hij heeft al met een aantal teams onderhandeld over een mogelijke deal toen hij op 2 maart toegang kreeg tot de Europese Unie.

Artikel gaat verder onder video

Mazepin krijgt wederom gelijk

"In de nieuwe ronde heeft het Hof Nikita opnieuw gelijk gegeven, omdat er nog steeds behoefte is aan voorlopige maatregelen om ernstige en onherstelbare schade aan de atleet te voorkomen", zo vertelde het juridische team van Mazepin tegen TASS. "De Raad van de EU heeft geen overtuigend bewijs van het tegendeel geleverd. Mazepin blijft het recht houden om de EU binnen te komen om zich te kwalificeren voor teams, deel te nemen aan de Formule 1 en andere wedstrijden. Hij kan ook inkomsten ontvangen in verband met raceactiviteiten en onderhandelen met sponsors."

Groen licht

Davide Rovetta en Aaron Bass, de raadslieden van Mazepin, verklaarden vervolgens: "De voorzitter van het Hof was er niet van overtuigd dat 'de beperkende maatregelen ten aanzien van de verzoeker op een voldoende solide feitelijke grondslag berusten' en herhaalde dat 'de verzoeker een jonge sportman is die op geen enkele wijze betrokken is bij de door Oekraïne geleden agressie en die geen enkele activiteit uitoefent in economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie." Daarmee heeft de Russische coureur het groene licht gekregen om weer in Europa deel te nemen aan races.