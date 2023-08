Remy Ramjiawan

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton gaat ervan uit dat hij een betere job zou uitvoeren in de RB19, dan Sergio Pérez. De Brit blikt bij Sporza terug op de race in België en stelt dat als hij de teamgenoot van Max Verstappen was, dan had de Nederlander niet zo'n comfortabel seizoen.

De 38-jarige Hamilton begon het 2023-seizoen met een W14 die ook niet de wagen bleek te zijn waarmee Red Bull uitgedaagd kon worden. Mercedes heeft het concept van de auto halverwege het jaar omgegooid, maar voorlopig is het gat ten opzichte van het Oostenrijkse team nog aanzienlijk. De Brit wist dit jaar drie keer het podium te bereiken, maar uiteindelijk is het doel om te knokken voor de achtste titel. Daarvoor moet Hamilton afrekenen met teamgenoot George Russell, ook moet het nieuwe contract nog altijd worden afgerond.

'Onmogelijk om Red Bull te verslaan'

Voorlopig maakt de RB19 in de handen van vooral Verstappen de dienst uit. "Op dit moment is het onmogelijk om de Red Bull te verslaan, tenzij ze niet finishen. Ze zijn acht tienden tot aan een seconde per ronde sneller dan de rest. Het is wat het is. Waarom zou ik daar gefrustreerd van worden?", zo reageert Hamilton op de vraag of hij inmiddels niet moedeloos wordt van de achterstand op Red Bull. "Er is niks dat ik eraan kan doen. Ik word over het algemeen niet zo snel gefrustreerd in het leven. Waarom zou je?"

Pérez haalt niet het maximale eruit

De positie van Pérez bij Red Bull Racing was de afgelopen periode een onderwerp van gesprek. Dit had natuurlijk alles te maken met de kwakkelende vorm van de Mexicaan. Hamilton zou, naar eigen zeggen, een veel betere job uitvoeren. "Wil ik zo snel als hen zijn? Natuurlijk. Wil ik een auto die even snel is als die van hun? Natuurlijk. Als ik in Sergio zijn auto zat, dan had Max niet deze tijd die hij nu heeft. Maar dat is niet hoe het leven werkt", legt hij uit. Daarnaast wil hij vooral met Mercedes terugknokken. "Deze tijd met het team nu, zorgt er wel voor dat we wat karakter aan het opbouwen zijn. Het is een unieke ervaring. We komen wel weer terug en op een bepaald punt zullen we wel weer met ze knokken", aldus Hamilton.