Jordy Stuivenberg

Dinsdag 1 augustus 2023 09:18

Mercedes-teambaas Toto Wolff is fel tegenstander van het plan om Renault te helpen, nu blijkt dat hun motorpakket 30 pk minder levert dan de krachtbronnen van Mercedes, Honda en Ferrari.

De FIA moest na onafhankelijk onderzoek inderdaad erkennen dat de Renault-motoren vermogen tekort komen, volgens hun tests minimaal 22 pk. De Franse fabrikant diende dan ook het verzoek in om meer brandstof te mogen verbruiken, zodat de verschillen met de concurrentie verkleind kunnen worden zonder grote aanpassingen te hoeven doen. Het plan werd voorgelegd aan de F1 Commission, maar na protest van andere teams werd het weggestemd.

Dat betekent niet dat het hele verhaal voorbij is, want de F1 Commission heeft de zaak doorverwezen naar het Power Unit Advisory Committee. Daar moet verder onderzocht worden wat een gepaste oplossing is voor het huidige verschil in vermogen. Wolff is in ieder geval kritisch als het gaat om kunstmatige maatregelen, zoals het verbruiken van extra brandstof en vindt dat dit nooit zou mogen worden toegestaan.

Faillissement van de sport

“Entertainment komt na het belang van de sport”, zo zei hij tegenover Sport1. “Sport is zo aantrekkelijk omdat je hard moet werken om succesvol te zijn. Natuurlijk moeten we onderzoeken waar het verschil in vermogen vandaan komt. We kunnen ook bespreken dat ze meer uren gebruik mogen maken van de testbank. Daar kunnen we het over hebben. Maar extra brandstof gebruiken of een balance of performance is rampzalig. Dan verklaar je de Formule 1 failliet. Daar zouden we het niet eens over moeten hebben.”