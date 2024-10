Renault gaat afscheid nemen als motorleverancier in de Formule 1. Het is een trieste situatie voor de engineers van de power unit-afdeling van Alpine. Maar Red Bull Racing en Ferrari willen hier juist goed gebruik van maken om de concurrentie, zoals McLaren, een stapje voor te zijn.

Je zou het niet zeggen met waar de renstal van Alpine momenteel staat, maar geen enkele motorleverancier heeft sinds de jaren 90 meer wereldkampioenschappen gewonnen dan Renault. Er werd al maanden over gespeculeerd, maar op afgelopen 30 september werd aangekondigd dat de Renault-krachtbron vanaf 2026 verleden tijd zal zijn in de Formule 1. Het komt ten ongenoegen van de harde werkers in de fabriek in Viry-Châtillon. De Fransen organiseerden stakingen en hebben zich in grote getalen ziekgemeld, naar verluidt uit wraak voor de plannen van Renault-CEO Luca De Meo om het motorproject stil te leggen. Volgens een statement van Alpine zal iedere werknemer een nieuwe positie krijgen binnen Alpine Hypertech na een herstructurering van het bedrijf. Alpine zou al in gesprek zijn met Mercedes om de motor, versnellingsbak en achterwielophanging van de Duitse grootmacht te kopen.

Sollicitatiegesprekken

De competitieve werknemers van Renault zouden liever in de Formule 1-wereld willen blijven dan worden overgezet op Alpine Hypertech, en naar verluidt merken Ferrari, Audi en Red Bull dat ook. De eerstgenoemde zou als eerste hebben toegeslagen. Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zijn er al zo'n twintig à dertig motorengineers langs geweest bij de Scuderia voor sollicitatiegesprekken. Ferrari kan hier niet alleen waardevolle informatie mee binnenslepen, maar tegelijkertijd ook hun rivalen de kans ontzeggen om zelf achter het Renault-personeel aan te gaan.

Audi en Red Bull zijn echter ook geïnteresseerd. Beide teams ontwikkelen voor 2026 hun eigen power unit. Audi is nu nog Kick Sauber en rijdt momenteel met een Ferrari-krachtbron. Red Bull zal Honda zien overstappen naar Aston Martin, maar de energiedrankfabrikant is een samenwerking aangegaan met de Ford Motor Company. Vooral Red Bull heeft al een boel engineers van Mercedes weten over te halen om te verhuizen van Brackley naar Milton Keynes. AMuS meldt dat de Oostenrijkse formatie nu hetzelfde probeert met het personeel van Renault.

