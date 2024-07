De werknemers van Renault zijn woest op het Alpine F1-team. Er doen namelijk geruchten de ronde dat de Franse renstal een motordeal aangaat met Mercedes. De Renault-monteurs zouden zich uit wraak ziek melden en dreigen met stakingen.

De Renault-power unit is al jaren de zwakste motor op de grid van de koningsklasse en tegenwoordig is zusterbedrijf Alpine dan ook het enige team dat nog uitkomt met deze krachtbron. Het kost de Franse autogigant ontzettend veel geld om te blijven investeren in een power unit waarmee ze in de Formule 1 niet vooruitkomen vergeleken met de Ferrari, Honda-RBPT en Mercedes. Er zouden daarom plannen zijn opgesteld om een overeenkomst te sluiten met de laatstgenoemde: Mercedes.

Motordeal met Mercedes

Naar verluidt zal Alpine vanaf 2026 de motor, de versnellingsbak en de achterwielophanging kopen van Mercedes. De Duitse fabrikant zal dat jaar een klant verliezen, aangezien Aston Martin de overstap maakt naar Honda, maar kan er dus weer eentje bij krijgen dankzij Alpine, iets waarvan Toto Wolff al heeft laten weten ervoor open te staan. Flavio Briatore, uitvoerend adviseur van Alpine, is ondertussen al meerdere raceweekenden gespot in de hospitality van Mercedes. Maar wat gebeurt er dan met Renault? Bruno Famin, die zijn positie als teambaas van Alpine eind augustus opgeeft, vertelde op Spa-Francorchamps tegenover de aanwezige media dat als deze plannen worden geaccepteerd door de vertegenwoordiger van de Renault-werknemers, dat Alpine dan power units van een andere leverancier zal moeten kopen, en geeft daarmee dus indirect aan dat het Renault F1-project dan wordt stopgezet.

Stakingen en ziekmeldingen

Het is nog niet bekend of de Renault-werknemers aan de slag zullen gaan met andere projecten of dat de fabriek in Viry-Châtillon wordt gesloten. Hoe dan ook, de monteurs zijn woest, aangezien ze alleen nog de geruchten in de media hebben gelezen en geen zekerheid hebben gekregen van Alpine. Karine Dubreucq verbaast zich over de ontwikkelingen en had er vertrouwen in dat ze in staat waren power units te bouwen die kampioenschappen konden winnen, zo liet de vakbondsafgevaardigde van Renault Sport weten tegenover Motors Inside. De monteurs dreigen nu met stakingen als de motordeal met Mercedes doorgaat. "We gaan de auto's misschien zelfs niet meer starten," zei een werknemer tegenover L'Equipe. Dubreucq vertelde verder dat er ook werknemers zijn die zich ziek melden, mogelijk uit wraak.

Als de mensen van Renault besluiten om niet verder aan de slag te gaan voor Alpine, kan het de Franse renstal in grote problemen brengen later in het seizoen - niet alleen als er geen nieuwe onderdelen meer bijkomen, maar al helemaal als ze de motoren überhaupt niet meer willen starten. Deze stakingen kunnen tot gevolg hebben dat er mogelijk maar 18 auto's aan de start van Grands Prix staan. Alpine kan namelijk niet zomaar motoren van een andere leverancier achterin de A524-bolide leggen.

