Verstappen viert overwinning met Martin Garrix, Pirelli maakt banden Dutch GP bekend | GPFans Recap

Vincent Bruins

Maandag 31 juli 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na afloop van de Grand Prix van België die afgelopen zondag werd verreden, kwamen er opmerkelijke dingen aan het licht. Zo is het porpoising teruggekomen bij Mercedes, een bekend probleem van vorig jaar waar in 2023 nog weinig over werd gesproken. Max Verstappen liet blijken dat hij nog harder had kunnen gaan op Spa-Francorchamps, ondanks dat hij al met een enorme voorsprong won. Na alle interviews en verplichtingen van de race in de Ardennen trok de Nederlander samen met Lando Norris naar een festival om te feesten met een wereldbekende dj. Ondertussen besprak Toto Wolff de contractonderhandelingen met Lewis Hamilton. Daarnaast doen geruchten de ronde over de power units van 2026, en Pirelli heeft bekendgemaakt met welke banden er geracet gaat worden op Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Wolff gaat in op lopende onderhandelingen met Hamilton: "Gaat om triviale dingen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een update gegeven over de contractonderhandelingen met zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Onlangs waren er de geruchten dat de Brit een ambassadeursrol bij het team zou opeisen, in het geval dat hij zou stoppen als coureur, maar Wolff geeft aan dat dit totaal niet aan de orde is: "Nee, we hebben het niet over een ambassadeursrol na zijn pensioen en dat maakt ook geen deel uit van de contractonderhandelingen," aldus de teambaas bij PlanetF1. ""Ik denk dat hij nog vele jaren te gaan heeft als coureur binnen dit team en daarom gaat het alleen om het opschonen van dingen in het contract. Ik weet dat het er een beetje uitziet als 'Waarom wordt dit niet afgehandeld?' Maar het gaat gewoon om triviale dingen die gewoon in contracten moeten worden opgeschoond en daar hebben we de tijd voor nodig." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen hield nog in op Spa-Francorchamps: "Je wil geen onnodige dingen doen"

De RB19 was vooral in de handen van Max Verstappen op Spa-Francorchamps weer een krachtig wapen. Hoewel Sergio Pérez aan het begin van de race de beste papieren in handen had, hij startte immers vanaf P2, hielden de meesten wel rekening met een overwinning van Verstappen die de Belgische Grand Prix vanaf P6 was aangevangen na een gridstraf. Het moest natuurlijk nog wel even gebeuren, maar aan het einde van de streep klaarde de Nederlander het klusje en deed dat met een riante voorsprong. Het gat had echter nog groter kunnen zijn. "Ik ging wel langzamer. Natuurlijk kijken we allemaal naar de cijfers, we kijken naar de slijtage van de banden en je weet dat dit circuit superhard is voor de banden", verklaarde Verstappen. "Je wil geen onnodige dingen doen en dus hebben we dat tot het einde gedaan." Meer lezen? Klik hier!

'FIA oppert 'Balance of Performance' voor motoren vanaf 2026'

De FIA denkt na over het toepassen van een Balance of Performance voor de power units vanaf 2026, zo wist het Italiaanse Formu1a.uno te melden. In de seizoenen vanaf 2026 tot en met 2030 wil de FIA elke eerste vijf races de prestaties van de verbrandingsmotoren controleren. Ook wordt er een gemiddeld vermogen berekend en dit is allemaal nodig om de competitiviteit in kaart te brengen. Elke motorfabrikant die meer dan 3 procent minder vermogen heeft ten opzichte van de krachtigste power unit, kan dan rekenen op meer ontwikkelingstijd. Het idee is op dit moment nog een proefballon en zal moeten worden besproken tijdens de vergadering van de F1 Commission. Pas bij goedkeuring van alle aandeelhouders (FIA, FOM en teams) kan het plan daadwerkelijk worden uitgevoerd. Meer lezen? Klik hier!

Wolff en Hamilton zien oud probleem terugkeren: "Frustrerend om zo zomerstop in te gaan"

Het was vorig jaar een veelbesproken probleem, maar tegenwoordig horen we er nauwelijks meer iets over: porpoising. Toch heeft Mercedes er op Spa-Francorchamps plots weer mee te maken gekregen. Toto Wolff noemt het "frustrerend" om zo de zomerstop in te moeten en Lewis Hamilton zegt te "bidden" voor verbetering. "De belangrijkste beperkende factor van vandaag en gisteren, was het stuiteren", zo erkende Wolff na afloop van de Belgische Grand Prix. "De auto stuitert gewoon letterlijk op ieder recht stuk. Zelfs Blanchimont was een bocht waar Lewis moest liften, terwijl dat normaal gesprokken volgas is. Je stuitert op het rechte stuk, je banden raken oververhit tijdens het remmen, dus het is een vicieuze cirkel." Volgens Wolff komt de terugkeer van het oude probleem - Mercedes had vorig seizoen immers het meeste last van porpoising - op een ongunstig moment, zo vlak voor de zomerstop. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen viert overwinning samen met Norris en Martin Garrix op Belgisch festival

Max Verstappen won afgelopen zondag de Formule 1 Grand Prix van België. Na alle interviews en verplichtingen was het voor hem echter nog niet tijd om naar huis te gaan. Hij had samen met Lando Norris namelijk andere plannen. Samen gingen ze naar Tomorrowland, één van de grootste dancefestivals ter wereld. Het feestje is te vinden in Boom, gelegen in de provincie Antwerpen. Normaal gesproken is dat meer dan twee uur rijden vanaf Spa-Francorchamps, maar de twee goede vrienden gingen per helikopter. Norris had er veel zin in, zo was duidelijk te zien aan de foto's die door Verstappen waren gemaakt. Het duo mocht het festival meemaken vanaf een speciaal plekje: op het podium achter de draaitafel van Martin Garrix, de Nederlandse dj die vorig decennium wereldwijd bekend is geworden door al zijn hits. Meer lezen? Klik hier!

Pirelli maakt compounds voor Grands Prix in Nederland en Italië wereldkundig

Pirelli heeft de banden voor de aankomende Grands Prix van Nederland en Italië bekendgemaakt. De Formule 1-races die geliefd zijn bij de Oranjefans en de Tifosi, respectievelijk, staan na de zomerstop op de planning. Er zullen andere compounds gebruikt worden ten opzichte van vorig jaar. De C1, C2 en C3 zijn gekozen voor Zandvoort, net als in 2022. Het is vanwege onder andere de Hugenholtzbocht, het Scheivlak en de Arie Luyendykbocht een van de meest veeleisende circuits voor de banden op de kalender. Al zijn qua nummering dezelfde compounds gekozen als vorig jaar, er is toch een verschil. De nieuwe C1 van 2023 is namelijk iets zachter en zit tussen de C2 en de oude C1 in wat betreft de hardheid van het rubber. De oude C1 staat nu bekend als de C0 die dit seizoen nog niet is gebruikt. Meer lezen? Klik hier!