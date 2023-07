Vincent Bruins

Maandag 31 juli 2023 16:41

Max Verstappen won afgelopen zondag de Formule 1 Grand Prix van België. Na alle interviews en verplichtingen was het voor hem echter nog niet tijd om naar huis te gaan. Hij had samen met Lando Norris namelijk andere plannen. Samen stapten ze in een helikopter richting Tomorrowland.

Verstappen moest de wedstrijd op Circuit de Spa-Francorchamps aanvangen vanaf de zesde positie na een gridstraf voor het verwisselen van de versnellingsbak. In de openingsfase ging de Red Bull Racing-coureur voorbij aan Oscar Piastri en Carlos Sainz die elkaar raakten, voordat hij ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc inhaalde. In de zeventiende ronde passeerde Verstappen teamgenoot Sergio Pérez op jacht naar een dominante overwinning. Norris startte als zevende, maar verloor de ene na de andere positie, omdat hij op de harde band was begonnen. De McLaren-coureur herstelde zich echter goed en kwam weer als zevende over de finish.

Tomorrowland

Na afloop van de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap gingen Norris en Verstappen richting Tomorrowland, één van de grootste dancefestivals ter wereld. Het feestje is te vinden in Boom, gelegen in de provincie Antwerpen. Normaal gesproken is dat meer dan twee uur rijden vanaf Spa-Francorchamps, maar de twee goede vrienden gingen per helikopter. Norris had er veel zin in, zo was duidelijk te zien aan de foto's die door Verstappen waren gemaakt.

Martijn Garritsen werd al gauw vergezeld door Norris en Verstappen, nadat de twee coureurs eenmaal waren aangekomen. Onder zijn artiestennaam Martin Garrix is de Nederlander één van de bekendste dj's ter wereld geworden.

Instagram | Ramon Ehlen (@raaamon)

Norris en Verstappen mochten het festival meemaken vanaf een speciaal plekje: achter de draaitafel van Garrix op het podium.