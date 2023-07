Jeen Grievink

Zondag 30 juli 2023 20:14 - Laatste update: 20:22

Max Verstappen en trofeeën zijn nog geen gelukkige combinatie gebleken dit seizoen. Waar hij vorige week al zijn peperdure beker van de Hongaarse Grand Prix zag sneuvelen, ligt nu ook zijn eremetaal van de race op Spa aan diggelen. De beelden werden zojuist gedeeld door Red Bull Racing.

In Hongarije moest hij er al aan geloven, maar ook op Spa werd Verstappen niet gespaard. De Nederlander 'breekt' dit seizoen het ene na het andere record - en ook qua gesneuvelde trofeeën is hij ongetwijfeld ergens bovenaan de statistiekenlijstjes te vinden. In Hongarije kon hij Lando Norris nog aanwijzen als schuldige voor zijn gebroken porseleinen beker, maar op Spa lijkt de schuld - al wordt dit niet volledig duidelijk uit de beelden - vooral bij hemzelf en de Red Bull-crew te liggen. Het lijkt er namelijk op dat het eremetaal van Verstappen is gesneuveld tijdens de traditionele feestviering voor de P1- en P2-borden in de paddock.

"Hij is alweer gebroken!"

Wanneer een Formule 1-team een goed resultaat behaalt, poseert het vaak als complete groep voor de borden met daarop de eindklasseringen van hun coureurs. Vaak gaat dit gepaard met flink wat chaos, champagne en rennende mensen. De trofee van Verstappen lijkt nu het dupe te zijn geworden van deze festiviteiten. Red Bull deelde zojuist op Instagram een video, waarin te zien is dat de trofee van Verstappen het - wederom - niet heeft overleefd. "Hij is alweer gebroken!", zo is de Red Bull-coureur te horen op de beelden, terwijl hij al gniffelend wegloopt. Ook is te zien hoe teambaas Christian Horner en een paar andere teamleden proberen uit te vogelen hoe de beker weer in elkaar gezet kan worden.

Red Bull klaar voor de summer-BREAK

Verstappen hoeft zich echter geen zorgen te maken, zo stelt het Oostenrijkse team op social media. "Klaar voor de summer-BREAK", zo schrijft Red Bull met een knipoog bij de video. "Geen zorgen, we kunnen deze [trofee] opnieuw opbouwen en hij is al onderweg naar Milton Keynes."