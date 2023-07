Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 11:56

Max Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf plek zes om vervolgens aan het einde van de race de zege te pakken met een voorsprong van maar liefst 22 seconden. De Nederlander onthult echter na de race dat dit nog een stuk groter had kunnen zijn, maar dat hij geen 'onnodige dingen' wilden doen.

De RB19 was vooral in de handen van Verstappen op Spa-Francorchamps weer een krachtig wapen. Hoewel Sergio Pérez aan het begin van de race de beste papieren in handen had, hij startte immers vanaf P2, hielden de meesten wel rekening met een overwinning van Verstappen. Het moest natuurlijk nog wel even gebeuren, maar aan het einde van de streep klaarde de Nederlander het klusje en deed dat met een riante voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Meer snelheid dan getoond

Aan het einde van de race kaapte Lewis Hamilton het puntje voor de snelste raceronde nog even voor de neus van Verstappen weg. Die grapte over de boordradio nog dat hij een extra pitstop wel zag zitten. Dat werd overigens sterk afgeraden door race-engineer Gianpiero Lambiase. Toch zat er nog genoeg snelheid in de RB19, zo geeft Verstappen achteraf op de persconferentie aan.

"Ik ging wel langzamer. Natuurlijk kijken we allemaal naar de cijfers, we kijken naar de slijtage van de banden en je weet dat dit circuit superhard is voor de banden", zo wijst hij naar het managen van de banden. Het gat van 22 seconden was al imposant, maar dat had dus nog groter kunnen zijn. "Je wil geen onnodige dingen doen en dus hebben we dat tot het einde gedaan."