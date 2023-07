Vincent Bruins

Maandag 31 juli 2023 17:32

Pirelli heeft de banden voor de aankomende twee Grands Prix bekendgemaakt. De Formule 1-races die geliefd zijn bij de Oranjefans en de Tifosi, respectievelijk, staan na de zomerstop op de planning. Er zullen andere compounds gebruikt worden ten opzichte van vorig jaar.

De aankomende twee Grands Prix zullen verreden worden in Nederland en Italië. De wedstrijd op Circuit Zandvoort zal op 27 augustus worden gehouden. Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix in 2021 heeft Max Verstappen beide keren op de baan in de duinen gewonnen. Het circus van de koningsklasse blijft vervolgens in Europa voor de laatste race van het seizoen op het continent. De race op Autodromo Nazionale Monza wordt gehouden op 3 september.

Zandvoort

De C1, C2 en C3 zijn gekozen voor Zandvoort, net als in 2022. Het is vanwege onder andere de Hugenholtzbocht, het Scheivlak en de Arie Luyendykbocht een van de meest veeleisende circuits voor de banden op de kalender. Al zijn qua nummering dezelfde compounds gekozen als vorig jaar, er is toch een verschil. De nieuwe C1 van 2023 is namelijk iets zachter en zit tussen de C2 en de oude C1 in wat betreft de hardheid van het rubber. De oude C1 staat nu bekend als de C0 die dit seizoen nog niet is gebruikt.

Monza

Tijdens de Grand Prix van Italië wordt hetzelfde format gebruikt als in Hongarije: er worden minder setjes banden meegenomen en de coureurs moeten verplicht de harde, medium en zachte band gebruiken in Q1, Q2 en Q3, respectievelijk. Omdat de 'Temple of Speed' niet zo zwaar is voor het rubber, worden de C3, C4 en C5 meegenomen, de zachtste compounds. Vorig jaar waren het nog de C2, C3 en C4. Met het gebruik van de zachtere banden en het alternatieve format hoopt Pirelli de teams meer strategische opties te bieden.