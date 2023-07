Vincent Bruins

George Russell dringt aan dat er aanpassingen aan de natweerbanden gemaakt moeten worden. De Pirelli's met de blauwe rand zijn zinloos, zo concludeert de Mercedes-coureur na afloop van het raceweekend in België. Russell krijgt steun van Charles Leclerc om de extreme wets meer op intermediates te laten lijken.

In de Sprint die op de zaterdag werd gehouden op Circuit de Spa-Francorchamps, werden de opwarmronden achter de Safety Car verreden op de natweerbanden. Toen Bernd Mayländer de pitstraat inging en de Sprint echt begon, werd de Safety Car door de helft van het veld naar binnen gevolgd. Tien coureurs stopten om meteen te wisselen naar intermediates en een ronde later kwam de tweede helft van het veld naar binnen. Het was namelijk al gauw te droog voor de extreme wets.

"De natweerbanden zijn in feite zinloos, het is echt heel erg," vertelde Russell tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Het is waarschijnlijk zes à zeven seconden per ronde langzamer dan de intermediates. En de enige reden dat je op natweerbanden zou rijden, is omdat je anders aquaplaneert op de intermediates. Dat moet dus behoorlijk verbeterd worden. Het aquaplaneren gebeurt met relatief weinig water al aardig snel. Ik herinner me dat ik ooit oude onboardbeelden uit 2007 zag met [Felipe] Massa en [Robert] Kubica in Fuji. Er was zoveel water en toch waren ze vol gas aan het pushen. Ik herinner me dat ik testdagen hier [op Spa-Francorchamps] deed in Formule 3 en Formule Renault, op Michelin- en Hankook-banden, en aquaplaneren was niet echt een ding, maar goed, tegenwoordig gaan we ook harder dan 320 kilometer per uur. Het is niet echt zwart-wit, maar er moeten wel flinke verbeteringen komen."

Leclerc sluit zich aan bij Russell: "Er is werk aan de winkel, omdat de extreme wets erg langzaam zijn, maar er wel voor zorgen dat we niet aquaplaneren. Maar we rijden nooit in omstandigheden waarin we aquaplaneren, vanwege het zicht. Dus wanneer we dan eindelijk kunnen racen, moeten we direct naar de intermediates. Dus ja, dat is momenteel wel lastig. Ik vind dat de natweerbanden sneller moeten worden en meer op de intermediates moeten lijken, zodat we wat vaker op de extreme wets rijden dan op de intermediates," aldus de Ferrari-coureur.