Lars Leeftink & Jan Bolscher

Zondag 30 juli 2023 14:09 - Laatste update: 14:14

George Russell, coureur van Mercedes, is alles behalve blij met de full wets waar de coureurs even op moesten rijden op zowel vrijdag als zaterdag. Daarnaast is hij kritisch op de communicatie van Mercedes tijdens de slotfase van de Sprint Shootout in België en de W14, die het niet makkelijk heeft op Spa-Francorchamps.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Russell zich kritisch uit over de full wets. "De extreem natte band is vrij zinloos en erg slecht. Hij gaat ongeveer zes seconden langzamer dan de intermediates. Het enige moment waarop je ze echt gebruikt, is als er aquaplaning is. Dat moet we echt flink gaan verbeteren. Aquaplaning is echt enorm. Ik kan mijn nog herinneren dat ik de onboard keek van de 2007 race in Fuji. Er was toen zoveel water en ze reden nog steeds voluit. Ik heb hier ook testdagen gedaan in de Formule 3 en Formule Renault met Michelin en toen was aquaplaning geen probleem. Ik begrijp dat als we meer dan 250 kilometer per uur gaan dat het lastig is, maar het moet wel gaan verbeteren."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: In deze Grands Prix kan Max Verstappen al wereldkampioen worden: record mogelijk?

Miscommunicatie

Russell blikt ook terug op miscommunicatie op zaterdag tijdens de kwalificatie. Mercedes had zowel Lewis Hamilton als Russell te laat naar buiten gestuurd, waardoor ze elkaar en ook andere coureurs nog moesten inhalen zodat ze nog aan hun laatste snelle ronde konden beginnen. "Als team moeten we dat beter doen. Voor ons allebei was het niet duidelijk en we kregen te horen dat we dicht bij de lijn zaten en we auto's moesten inhalen om het rondje af te kunnen maken. Lewis zat achter mij en ging langs mij, maar verder ging iedereen voor mij vrij langzaam. Ik probeerde geen gentleman te zijn en probeerde lang ze te gaan. Het is lastig, maar zoiets als een gentleman agreement is er niet meer. Het is iedereen voor zich. Het was na Eau Rouge dat ik pas zag dat Hamilton achter mij zat en mijn ronde was al voorbij, dus ik dacht: ik ga aan de kant en geef hem een kans om ervoor te gaan. Het was slecht uitgevoerd en van mijn kant is het weekend tot nu toe lastig geweest. Ik kwam wel weer een beetje in vorm tijdens de race van vandaag [zaterdag], dus ik ben positief. In het kwalificatieformat zat ik eigenlijk constant op het randje en had ik het gevoel in elke bocht dat ik ging crashen. Niet ideaal."

Russell over probleem Mercedes

Russell heeft het dit weekend, zo zegt hij zelf, lastig met de auto. Toch is hij wel optimistisch voor de race. "Ik denk dat het stuiteren ons grootste probleem is van dit weekend, zeker door de achtervleugel. In een race wanneer je langzamer gaat is dat niet zo, en daarnaast heb je wat rondjes om in ritme te komen. Dat ritme had ik totaal niet dit weekend. De kwalificatie was mijn kracht tijdens de eerste zes races, maar de laatste tijd gaat het wat moeizamer. Het begint bij elkaar op te tellen."