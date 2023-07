In deze Grands Prix kan Max Verstappen al wereldkampioen worden: record mogelijk?

Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 13:10

Max Verstappen is op weg naar zijn derde wereldtitel, daar lijkt iedereen het inmiddels wel over eens. De Nederlander is na de sprintrace voor de Grand Prix van België liefst 118 punten los van teamgenoot Sergio Pérez en niet één concurrent lijkt constant genoeg om het Red Bull dit seizoen nog lastig te maken.

De zomerstop moet nog komen, maar het rekenen kan beginnen. In welke wedstrijd haalt Verstappen mogelijk zijn derde kampioenschap binnen? Theoretisch gezien hebben we de komende Grands Prix nog niets te vrezen. Als we kijken naar het gemiddeld aantal punten per raceweekend, dan vergroot Verstappen het gat met gemiddeld 10,1 punten per race en 2,3 punten per sprintrace. We kunnen in dat geval de races in Zandvoort, Monza, Singapore en Suzuka nog bekijken in de wetenschap dat Verstappen niet de enige rijder is die kans maakt op de wereldtitel.

Singapore eerste mogelijkheid

Laat de concurrentie echt veel punten liggen, dan kan het in Singapore al gedaan zijn en volgen er daarna tien races (sprintraces meegeteld) voor de eer. Realistischer is het echter dat Verstappen zich na Grand Prix van Qatar opnieuw wereldkampioen mag noemen. Volgens de eerder genoemde berekeningen heeft de Nederlander op dat moment 474 punten en is het verschil dan groot genoeg (groter dan 181 punten) om niet meer ingehaald te kunnen worden.

Na de Grand Prix van Qatar volgen nog races in Austin, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi. Vijf Grands Prix dus, met zeven races als je de sprintrace meetelt. Michael Schumacher is op dit moment recordhouder als het gaat om de vroegste wereldtitel in het seizoen. Hij werd in 2002 in Frankrijk kampioen met nog zes races voor de boeg. Het zal er dus om spannen of Verstappen dat record breekt of evenaart.