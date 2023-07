Remy Ramjiawan

Daar waar de Formule 1 op diverse vlakken bezig is om een gelijker speelveld te creëren, gaat dit mogelijk ook voor de motoren vanaf 2026 gelden. Het Italiaanse Formu1a.uno meldt namelijk dat de FIA nadenkt over regels om de slechtste motor vanaf het nieuwe reglement, te voorzien van extra ontwikkelingstijd.

Het motorreglement dat vanaf 2026 gaat gelden, is ondanks het eerdere akkoord, nog altijd een heet hangijzer binnen de sport. Zo wordt er nog altijd gediscussieerd tussen de teams over het vermogen dat de motoren kunnen leveren, maar ook willen de renstallen eventuele voordelen van concurrenten uitbannen. De FIA kan zich vinden in die beredenering en komt daarom met een eigen voorstel.

Gelijkwaardige motoren

De internationale autobond heeft gedurende de eerste helft van 2023 de prestaties van de verschillende power units bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er toch nog wel flinke verschillen zijn tussen de merken. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om aan de prestaties van een power unit te werken, door de zogeheten engine freeze. Wel mochten de teams nog tot 1 september 2022 werken aan de betrouwbaarheid van de motoren en dan vooral in het hybride-gedeelte. Het is allemaal bedoeld om de motoren iets gelijkwaardiger te maken, ook moet het ervoor zorgen dat er minder ontwikkelingsgeld wordt uitgegeven. De investeringen in de ontwikkeling van een power unit zijn namelijk peperduur.

Balance of Performance

De FIA denkt na over het toepassen van een Balance of Performance voor de power units vanaf 2026. In de seizoenen vanaf 2026 tot en met 2030 wil de FIA elke eerste vijf races de prestaties van de verbrandingsmotoren controleren. Ook wordt er een gemiddeld vermogen berekend en dit is allemaal nodig om de competitiviteit in kaart te brengen. Elke motorfabrikant die meer dan 3 procent minder vermogen heeft ten opzichte van de krachtigste power unit, kan dan rekenen op meer ontwikkelingstijd.

Het idee is op dit moment nog een proefballon en zal moeten worden besproken tijdens de vergadering van de F1 Commission. Pas bij goedkeuring van alle aandeelhouders (FIA, FOM en teams) kan het plan daadwerkelijk worden uitgevoerd.