Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 08:36 - Laatste update: 08:50

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een update gegeven over de contractonderhandelingen met zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. Onlangs waren er de geruchten dat de Brit een ambassadeursrol bij het team zou opeisen, in het geval dat hij zou stoppen als coureur, maar Wolff geeft aan dat dit totaal niet aan de orde is.

Hamilton heeft zijn meest succesvolle periode uit zijn Formule 1-carrière bij het Duitse team gehad, waar hij al sinds 2013 zit. Op dit moment heeft de 38-jarige Brit nog een dienstverband tot het einde van 2023 op zak, maar alle pijlen lijken toch wel te wijzen naar een verlenging. De twee partijen hebben meermaals hun intentie uitgesproken om een krabbel onder een verlenging te zetten, maar voorlopig zijn er nog punten waarover wordt onderhandeld.

Ambassadeursrol

Na de Grand Prix van België gaat Wolff bij PlanetF1 in op de geruchten: "Nee, we hebben het niet over een ambassadeursrol na zijn pensioen en dat maakt ook geen deel uit van de contractonderhandelingen." Waar de gesprekken op dit moment dan wel over gaan, dat laat de teambaas nog in het midden. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was in het verleden een ambassadeur voor het Duitse merk en David Coulthard is ook nog altijd ambassadeur van Mercedes, maar tegelijkertijd ook van Red Bull.

Triviale dingen

Het gaat volgens de teambaas dus niet om de ambassadeursrol en wat betreft de stuurmanskunsten van Hamilton, daar heeft Wolff ook nog altijd vertrouwen in. "Ik denk dat hij nog vele jaren te gaan heeft als coureur binnen dit team en daarom gaat het alleen om het opschonen van dingen in het contract. Ik weet dat het er een beetje uitziet als 'Waarom wordt dit niet afgehandeld?' Maar het gaat gewoon om triviale dingen die gewoon in contracten moeten worden opgeschoond en daar hebben we de tijd voor nodig", aldus de teambaas van Mercedes.