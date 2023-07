Verstappen pakt volle buit tijdens Sprintdag op Spa, Hamilton bestraft na touché met Pérez | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 21:47 - Laatste update: 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag was het tijd voor de Sprintdag in België. Max Verstappen wist niet alleen de pole position voor de verkorte race te pakken, ook de Sprintrace zelf werd gewonnen door de tweevoudig kampioen. Lewis Hamilton en Sergio Pérez kwamen elkaar tegen tijdens de race, waarbij beide heren er een andere mening op na houden. Ook werd bekend dat Viaplay aandelen gaat verkopen, na de vrije val op de beurs en de FIA gaat grondig te werk voor de budgetcap van 2022. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 29 juli.

Verstappen knokt zich terug naar overwinning in Sprintrace op Spa-Francorchamps

Max Verstappen heeft de eerste zege op Spa in 2023 te pakken door de Sprintrace op zijn naam te zetten. De sessie werd echter wel gedomineerd door neerslag en de FIA stelde de sessie uiteindelijk met een half uurtje uit. De Nederlander moest nog wel even afrekenen met Oscar Piastri en pakte daarmee zijn tweede Sprintzege van het jaar. Hele artikel lezen? Klik hier

Onderzoek budgetplafond Formule 1 ingrijpender dan ooit: 'Zelfs Whatsapp-berichtjes ingekeken'

Of de teams zich aan de budgetcap hebben gehouden in 2022, dat wordt nu onderzocht. Daarvoor neemt de FIA geen halve maatregelen, want zelfs Whatsapp-berichten en e-mails van de teams worden gecontroleerd, zo meldt De Telegraaf. Vooral Red Bull Racing en Mercedes worden daarbij grondig gecontroleerd. Hele artikel lezen? Klik hier

Viaplay verkoopt aandelen aan Franse en Tsjechische mediabedrijven na instorting beurskoers

Financieel gezien gaat het momenteel niet helemaal naar gewenst voor Viaplay. De Zweedse streamingsdienst is ingrijpend aan het reorganiseren na een instorting op de beurskoers. Investeerders zien dit als hun kans om aandelen te kopen. De PPF Group is naast Canal+ nu een van de grootste aandeelhouders geworden, zo meldt Bloomberg. Hele artikel lezen? Klik hier

Pérez over onderonsje met Hamilton: "Hij heeft de hele rechterkant van de auto beschadigd"

Sergio Pérez is niet te spreken over de actie van Hamilton tijdens de Sprintrace in België. Tijdens een inhaalmanoeuvre beschadigde de Brit de RB19 van Pérez, die daardoor geen downforce meer had. Uiteindelijk zat er niets meer in dan de wedstrijd opgeven, maar voor Pérez is het duidelijk dat Hamilton de schuldige is. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton niet eens met straf na contact met Pérez: "Was een race incident"

Daar waar Pérez ervan overtuigd is dat Hamilton in de fout is gegaan, houdt de Brit er zelf een andere mening op na. Volgens de 38-jarige Hamilton ging het slechts om een race-incident en gaat een echte coureur altijd voor het gat. Daar was de wedstrijdleiding het niet mee eens, want die deelde een straf uit. Hele artikel lezen? Klik hier