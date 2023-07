Vincent Bruins

Zaterdag 29 juli 2023

Financieel gezien gaat het momenteel niet helemaal naar gewenst voor Viaplay. De Zweedse streamingsdienst is ingrijpend aan het reorganiseren na een instorting op de beurskoers. Investeerders zien dit als hun kans om aandelen te kopen. De PPF Group is naast Canal+ nu een van de grootste aandeelhouders geworden, zo meldt Bloomberg.

Viaplay, dat vanaf 2022 de tv-rechten voor de Formule 1 in Nederland overnam van Ziggo Sport, maakt een slechte periode door met een instortende beurskoers, een opgestapte topman, prijsverhogingen, bezuinigingen, klachten van klanten, geschrapte producties en bijgestelde toekomstplannen. Een kwart van de banen binnen het entertainmentbedrijf verdwijnen. De streamingsdienst is ook vertrokken uit de Baltische staten, Canada, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Viaplay zal alleen nog focussen op de markt in Scandinavië en Nederland.

Prijsverhoging

In Scandinavië is Viaplay zo'n 700.000 abonnees kwijtgeraakt in alleen het tweede kwartaal van dit jaar en buiten Scandinavië zo'n half miljoen abonnees. Nederland zou deels verantwoordelijk zijn voor dat verlies, want Viaplay liet weten in een presentatie dat het aantal klanten groeide in Polen, maar daalde in Nederland. Toch heeft President-CEO Jørgen Madsen Lindemann vertrouwen in de Nederlandse markt. Naast de markt in Scandinavië wil Viaplay zich namelijk ook concentreren op "de ontwikkeling van de activiteiten in Nederland die binnenkort winstgevend zullen zijn". Een manier waarop het hier winstgevend hoopt te worden, is door de prijzen van het abonnement te verhogen. Tijdens de presentatie werd aangekondigd dat "jaarlijkse prijsverhogingen" doorgevoerd zullen worden.

Canal+ en PPF Group

De beurskoers van de Viaplay Group is in relatief korte tijd met 85% ingestort. Vorige week kocht het Franse telecom- en mediabedrijf Canal+ al 12% van de aandelen voor naar verluidt tientallen miljoenen euro's. Afgelopen vrijdag heeft ook de Tsjechische PPF Group, dat in Oost-Europa onder andere banken, mediabedrijven, telecomproviders en tv-zenders bezit, haar kans gegrepen. Het heeft een belang van 6.3% gekocht en is daarmee ook een van de grootste aandeelhouders geworden. Een overname van Viaplay wordt door de Zweedse streamingsdienst niet uitgesloten.