Er blijven vraagtekens hangen boven wie de coureurs worden van Scuderia AlphaTauri voor het seizoen van 2024. Het contract van Yuki Tsunoda loopt aan het eind van dit jaar af. Maar als de Japanner bij het team uit Faenza blijft, wie wordt volgend seizoen dan zijn teamgenoot? Dr. Helmut Marko sluit in ieder geval een aantal coureurs uit.

Het B-team van Red Bull Racing won in 2020 nog de Italiaanse Grand Prix met Pierre Gasly, voordat het in 2021 een podium pakte met de Fransman en nog hoger in het constructeurskampioenschap eindigde met de zesde plaats. Inmiddels is AlphaTauri gezakt naar de laatste plek in de tussenstand met slechts twee puntjes achter haar naam. Tsunoda werd tiende in Australië en Azerbeidzjan. Nyck de Vries bleef puntloos en werd door de teleurstellende resultaten vervangen door Daniel Ricciardo vanaf de Grand Prix van Hongarije.

Ricciardo en Lawson

Na het ontslag van De Vries moest AlphaTauri kiezen tussen reservecoureur Ricciardo of Red Bull-junior Liam Lawson. De eerstgenoemde bleek de uitverkorene om het stoeltje van de Nederlander over te nemen. "Ricciardo is gewend aan de druk," verklaarde Red Bull-hoofdadviseur Marko tegenover Motorsport-Total. "Hij wilde terugkeren en hij weet dat hij moet presteren. Als we Lawson hadden gekozen, dan liepen hij en wij veel meer risico. Hij rijdt geweldig in Japan en daar kan hij zo het kampioenschap probleemloos afsluiten." De Nieuw-Zeelander is actief in de Super Formula waar hij na drie overwinningen in zes races tweede in de tussenstand ligt, één puntje achter Ritomo Miyata. Een race op Motegi en twee races in Suzuka staan nog op de planning. "Aan het eind van het seizoen zullen we evalueren hoe we verder moeten gaan zonder Liam daarmee te vermoeien," benadrukte Marko.

Herta in plaats van De Vries

Colton Herta, de zevenvoudig racewinnaar in de IndyCar die uitkomt voor Andretti Autosport, was eigenlijk de eerste keuze van AlphaTauri voor het zitje naast Tsunoda dit jaar en niet De Vries. De Amerikaan heeft echter niet de benodigde punten om een superlicentie te mogen aanvragen en de FIA wilde ook geen uitzondering maken. Daarnaast zou de 23-jarige Herta "relatief oud" zijn voor een rookie in de Formule 1, volgens Marko: "En hij heeft ook de ervaring niet. Hij paste vorig jaar in het plaatje, maar het is nu van tafel." Herta ligt momenteel achtste in het IndyCar-kampioenschap. Hij heeft tot nu toe twee pole positions behaald dit seizoen, maar hij is nog altijd op zoek naar zijn eerste overwinning van 2023 met nog vijf wedstrijden te gaan.

Formule 2-kampioen

Ook zal de kans klein zijn dat een Formule 2-kampioen een zitje bemachtigt bij AlphaTauri: "De Formule 2-kampioen van 2022, [Felipe] Drugovich, zal geen stoeltje krijgen en ik ben er vrijwel zeker van dat [Frederik] Vesti ook geen stoeltje krijgt." Marko legt uit waarom: "Vroeger kon je dertig tot vijftig dagen testen en coureurs voorbereiden. Nu moeten ze in een ontzettend complexe Formule 1-auto stappen en het wordt door de bandensituatie nog moeilijker gemaakt. Je kan niet eens vol gas, omdat de banden dan vernield zijn." Tegenwoordig mag er nog maar weinig worden getest buiten de officiële wintertests of bandentests.