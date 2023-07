Verstappen knokt zich terug naar overwinning in Sprintrace op Spa-Francorchamps

Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 18:18

Max Verstappen heeft de Sprintrace op Spa-Francorchamps op zijn naam weten te zetten. De Nederlander kwam als eerste over de streep in de verrassende race. Oscar Piastri startte als tweede en wist uiteindelijk op P2 te finishen en de verrassende nummer drie is Pierre Gasly.

Het hele weekend in België speelt het weer een hoofdrol. Ook voor de Sprintrace van zaterdagmiddag was het even koffiedik kijken hoe de omstandigheden zich zouden gaan ontwikkelen. Kort voordat het spektakel van start ging, meldde de wedstrijdleiding dat er een kans van maar liefst honderd procent was, op neerslag tijdens de verkorte race. Dat werd bevestigd door de fans, die kort voor aanvang van de wedstrijd, de poncho's aantrokken en de paraplu's openden. Het kwam namelijk ineens met bakken uit de hemel en de start van de wedstrijd werd daardoor uitgesteld.

Beginfase: Rollende start en overgang naar intermediates

Na zo'n 35 minuten uitstel werd de Sprintrace alsnog aangevangen. Dat deden de coureurs overigens op de full wets. De wedstrijdleiding was extra voorzichtig, want er werden vijf extra formatieronden toegevoegd en er werd medegedeeld dat er een rollende start zou gaan komen. Toen safety car-bestuurder Bernd Mayländer het veld losliet, was het Verstappen die het tempo mocht bepalen. Het omslagpunt om over te stappen op de inters was al aangebroken en Verstappen trapte iets voor Blanchimont op het gaspedaal om de race aan te vangen. Het gros van het veld ging direct de pitstraat in om over te stappen op groen, Verstappen koos ervoor om de eerste ronde op blauw te rijden en behield de koppositie, om vervolgens aan het einde van de eerste ronde over te gaan op groen.

LAP 2/11



Race leader Verstappen pits but he can't get back out in front of Piastri...



The Australian rookie leads #F1Sprint 💪#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/c5QAPfQPSb — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Verstappen moet pitstop goedmaken

Verstappen stopte aan het einde van ronde één om over te gaan op de groene banden, daar waar Piastri dat een rondje eerder deed. Toen de Red Bull-coureur zijn stop maakte, kwam de rookie van McLaren langszij. De regerend kampioen keek aan tegen een achterstand van 1,4 seconden, maar dat gat kon Piastri relatief gemakkelijk behouden. Verstappen was aan het aanzetten, maar in ronde vier was het niemand minder dan de jarige Fernando Alonso die in de bocht Pouhon eraf vloog en voor een safety car-situatie zorgde.

Herstart door Piastri

Aan het einde van ronde vijf mocht Piastri het tempo bepalen, want de race werd weer hervat. Tijdens de herstart lijnde Verstappen zich op door Eau Rouge en Raidillon en pakte de koppositie terug aan het einde van Kemmel Straight. Hamilton en Pérez waren ondertussen ook aan het knokken om plek vier. Het duo raakte elkaar eventjes, waarbij de onderdelen in de lucht vlogen. 'Checo' had echter niet de snelheid om de zevenvoudig kampioen achter zich te houden en zag Sainz, Leclerc en Norris in één rondje er voorbij komen. Daarna volgde nog een kortstondig ritje door de grindbak en Pérez gaf aan dat hij de grip niet voelde in zijn achterbanden. Vanaf P16 kon hij zijn weg weer vervolgen, maar hij kreeg al snel het bericht om de wedstrijd op te geven.

Hamilton has been handed a five-second penalty for causing a collision in that battle with Perez



The Mexican has been told by his team to pit and retire the car #BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/P4E9IlTbmg — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Eindfase: Knokpartijen en straffen

Terwijl Hamilton zijn opmars naar het podium aan het maken was, kreeg hij te horen dat de wedstrijdleiding hem schuldig had bevonden aan het onderonsje tussen hem en Pérez. De zevenvoudig kampioen kreeg vijf seconden bij zijn eindtijd opgeteld en het podium was uit zicht geraakt. Ook verder naar achteren werd er geknokt om positie. Russell zat met Ricciardo om plek acht te knokken en die strijd werd in het voordeel van de Mercedes-coureur beslist. Het is uiteindelijk Verstappen gelukt om de Sprintrace in België op zijn naam te zetten, voor Piastri en de verrassende nummer drie Gasly.