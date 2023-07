Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 19:16 - Laatste update: 20:52

Sergio Pérez was tijdens de Sprintrace in België bezig met een inhaalrace toen hij Lewis Hamilton tegenkwam. De twee kemphanen knokte met elkaar in de bocht Stavelot en daar zou 'Checo' niet schade vrij uitkomen. Als gevolg van het onderonsje moest Pérez zijn RB19 vroegtijdig parkeren en ging de blik al snel naar zondag.

De Mexicaanse Red Bull-coureur vertrok de Sprintrace vanaf P8 en wist dat hij een aantal plekken goed moest maken. In Stavelot was het echter Hamilton die zijn W14 aan de binnenkant van de RB19 plaatste en daarbij onderstuurde de zevenvoudig kampioen tegen de auto van Pérez aan. Het gevolg was een beschadigde vloer, maar ook beschadigde sidepods en 'Checo' moest daardoor zijn wedstrijd staken.

Artikel gaat verder onder video

Gigantisch veel schade

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, legt Pérez uit: "Ja ik had gigantisch veel schade na dat contact met Lewis. Hij onderstuurde gewoon en heeft de hele rechterkant van de auto beschadigd. Niet alleen de vloer, maar ook de sidepods waren beschadigd. Toen was het 'game over'. We verloren teveel tijd met die schade. Hij ging er gewoon voor en dook aan de binnenkant erin en beschadigde daarbij de rechterkant van mijn auto."

Niet fijn

Voordat hij de Brit tegenkwam, verliep de wedstrijd van Pérez relatief goed. "Het zag er eigenlijk best goed uit [tot dat punt red.]. We waren net op het punt dat we Pierre Gasly konden pakken, maar toen kwam de safety car de baan op. Het zag er allemaal goed uit, maar dat was helaas te laat." De Sprintrace telde slechts elf rondjes en een gedeelte daarvan werd achter de safety car verreden. "Hij [Hamilton] had gewoon wat haast en dat gold voor iedereen. Het was een korte race en iedereen wilden plekken goedmaken. Maar niet fijn om mijn race vernacheld te zien worden door hem. Hopelijk kunnen we morgen het puntenverlies van vandaag goedmaken", aldus Pérez.