Het onderzoek van de FIA naar de financiën van de teams in de Formule 1 blijkt ingrijpender dan ooit tevoren. Dat weten bronnen aan De Telegraaf te melden. Er zouden invallen worden gedaan waarin er zelfs gespeurd wordt door Whatsapp-berichten en e-mails. Vooral Red Bull Racing en Mercedes hebben naar verluidt een boel vragen van de autosportbond moeten beantwoorden.

Al een aantal weken doen geruchten de ronde dat meerdere teams het budgetplafond zouden hebben overschreden in 2022. De ene na de andere renstal wordt genoemd en ook wordt er gewezen naar Red Bull dat in 2021 al teveel geld uitgaf. Teambaas Christian Horner denkt het budgetplafond echter niet te hebben overschreden in 2022, omdat Red Bull minder kwijt was aan schade en ontwikkeling: "We zaten daarom meerdere miljoenen onder het budgetplafond vorig jaar, aangezien schade van crashes en de ontwikkeling van de auto veel kunnen kosten."

Statement van FIA

De FIA reageerde op de geruchten middels een statement: "Het veldwerk voor de auditing is nog aan de gang en zal naar verwachting in de komende weken worden afgerond, waarna er een periode zal zijn voor de afronding met een beoordeling van het onderzoek. Er is nooit een specifieke deadline voor de certificering geweest en dat zal er ook nooit zijn, en alle geruchten over vertragingen in dit proces of mogelijke overschrijdingen zijn volledig ongegrond. De Cost Cap Administration zal haar bevindingen formeel communiceren volgens de procedure die is vastgelegd in de financiële reglementen. Het tijdsbestek is met opzet niet vastgelegd om de degelijkheid en de doeltreffendheid van het onderzoek niet in het gedrang te brengen." De autosportbond zal dus gewoon volgens plan het onderzoek doen en zet er geen haast achter, omdat het vlekkeloos moet verlopen.

Invallen

Volgens de bronnen is het onderzoek van de FIA grondiger dan vorig jaar. Het team van boekhouders dat langs de teams gaat is naar verluidt gegroeid van vier naar tien voltijds werknemers. Documenten van 150 tot 200 pagina's, waarin alle financiële gegevens van 2022 staan, zijn door de teams afgelopen 31 maart overhandigd. In de maanden die volgden, kregen de teams ook meerdere keren onverwachts bezoek van de FIA. Vooral Red Bull en Mercedes zouden veel vragen hebben gekregen. Naar verluidt heeft de autosportbond het recht om alles te doorzoeken. Laatjes zouden worden opengetrokken, en Whatsapp-berichten en e-mails zouden worden ingekeken. Door gesprekken terug te lezen, zou onderzocht kunnen worden waar aan gewerkt wordt, en wat daarvan wel en niet onder het budgetplafond valt. Vorig jaar maakte de FIA in oktober de resultaten van het onderzoek van 2021 bekend. Wanneer de resultaten van het onderzoek van 2022 worden gepubliceerd, is nog niet bekend.