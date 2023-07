F1 geeft update over herstarts, budgetplafond, auto's van 2026 en gelijktrekken power units

Vincent Bruins

Vrijdag 28 juli 2023 16:44 - Laatste update: 16:44

De F1 Commission heeft vandaag, tijdens het raceweekend van de Grand Prix van België, vergaderd over allerlei verschillende onderwerpen die te maken hebben met de toekomst van de Formule 1. Ook de teams werden betrokken bij de discussies. Dit is wat er allemaal is besloten door de F1 Commission.

Ten eerste zal er geen verbod komen op bandenwarmers voor het seizoen van 2024. Het was al duidelijk dat tenminste het merendeel van de teams tegen het verbod was. Vooral George Russell en Max Verstappen lieten blijken dat ze graag de bandenwarmers wilden behouden. Lees daar hier meer over.

Artikel gaat verder onder video

Gelijktrekken power units

Sinds begin 2022 mogen de power units tot en met eind 2025 niet meer verder ontwikkeld worden. Dit werd besloten nadat Honda, de motorleverancier van Red Bull Racing, toen officieel uit de koningsklasse van de autosport stapte. Omdat men dacht dat de verschillen tussen de power units klein genoeg waren, werd besloten dat de motoren vóór de introductie van de zogenaamde engine freeze geen veranderingen zouden ondergaan. Na een analyse van de FIA zou echter geconcludeerd zijn dat de Renault-krachtbron in de Alpine 20 tot 33 paardenkrachten mist. Red Bull-teambaas Christian Horner steunt het idee van Alpine de engine freeze aan te pakken. Lees daar hier meer over. De Power Unit Advisory Committee heeft nu de opdracht gekregen dit te bestuderen en voorstellen voor te leggen aan de F1 Commission.

OOK INTERESSANT: Alpine ontslaat teambaas Szafnauer en sportief directeur Permane

Staande herstarts

Momenteel is het gebruikelijk dat er na een rode vlag een staande herstart plaatsvindt, zoals we eerder dit seizoen tijdens de Grand Prix van Australië zagen. Het idee om geen staande herstarts, maar rollende herstarts te doen na een bepaald punt in de wedstrijd en het idee om het aantal staande herstarts te limiteren, zijn allebei besproken. Deze voorstellen hebben niet genoeg steun gekregen van de leden in de F1 Commission. De wedstrijdleiding zal degene blijven die de knoop doorhakt welke herstart gebruikt zal worden.

Technische reglementen van 2026

Tijdens de vergadering kwam de FIA met een update over de specificaties van de Formule 1-auto's van 2026. De hoofddoelen blijven onveranderd, maar de autosportbond is momenteel met een onderzoek bezig om de meest efficiënte manieren te vinden om het gewicht en de grootte van de auto's te verminderen, evenals het verbeteren van de energy management van het hybridesysteem in de power units.

Financiële reglementen en wintertest

Het doel om een inherente discrepantie tussen teams met verschillende niveaus van infrastructuur te dichten binnen het kader van het budgetplafond, is ook besproken door de F1 Commission. De Financial Advisory Committee zal de komende maanden hiermee aan de slag gaan.

De F1 Commission heeft officieel toestemming gegeven om de wintertest voor het seizoen van 2024 te laten plaatsvinden buiten Europa binnen tien dagen van de eerste race van het seizoen. Daarmee is de wintertest op Bahrain International Circuit van 21 tot en met 23 februari bevestigd. De Grand Prix van Bahrein zal het seizoen van 2024 openen met de zaterdagsrace op 2 maart.