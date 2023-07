Vincent Bruins

Maandag 24 juli 2023 13:33 - Laatste update: 13:33

Het onderwerp van het gelijktrekken van de prestaties van de power units zou deze week op de agenda staan bij de F1 Commission. Dat wisten bronnen tegenover motorsport.com te melden. Alpine heeft naar verluidt met de Renault-krachtbron momenteel de zwakste motor en teambaas Otmar Szafnauer hoopt daar binnenkort verandering in te zien. Hij heeft daarin steun gevonden van Red Bull-teambaas Christian Horner.

Sinds begin 2022 mogen de power units tot en met eind 2025 niet meer verder ontwikkeld worden. Dit werd besloten nadat Honda, de motorleverancier van Red Bull Racing, toen officieel uit de koningsklasse van de autosport stapte. Omdat men dacht dat de verschillen tussen de power units klein genoeg waren, werd besloten dat de motoren vóór de introductie van de zogenaamde engine freeze geen veranderingen zouden ondergaan. Na een analyse van de FIA zou echter geconcludeerd zijn dat de Renault-krachtbron in de Alpine 20 tot 33 paardenkrachten mist. De power units mogen momenteel alleen upgrades krijgen, als het puur voor het verbeteren van de betrouwbaarheid is.

Betrouwbaarheidsproblemen

"Alle teams doen dezelfde analyse en de FIA doet dezelfde analyse en daaruit blijkt dat we behoorlijk minder [vermogen] hebben," legde Szafnauer uit tegenover de aanwezige media in Hongarije. "Iedereen mag betrouwbaarheidsproblemen oplossen, maar in betrouwbaarheidsproblemen kunnen soms upgrades verstopt worden, afhangend van welk betrouwbaarheidsprobleem je oplost. Er is een boel dat je kan vermommen als iets van de betrouwbaarheid, terwijl het vermogen daarmee toeneemt." Alpine kan steun verwachten van Red Bull in de gesprekken over de engine freeze: "De FIA moet laten zien wat precies de verschillen zijn. Dat zou fascinerend zijn voor iedereen om te zien," vertelde Horner.

Buiten de 1%

De Red Bull-teambaas vervolgde: "Als er een tekort is onder een homologatie, dan is dat iets waar we gevoelig mee om moeten gaan. Anders zit je voor nog eens twee seizoenen vast, dus ik zou niet vies zijn van een zinnige discussie." Szafnauer reageerde op de steun van Horner: "Ik ben blij dat Christian dat zei, want als je terugblikt op de reden van de engine freeze, dan was dat omdat Honda zich toen terugtrok en Red Bull geen motorafdeling meer had om verder te ontwikkelen." Dat de teams het eens werden over de engine freeze was natuurlijk in het voordeel van Red Bull. "Daarom is het prettig dat Christian dat erkent. Toen de motorfabrikanten overeenkwamen, werd ook besloten dat als iemand buiten de 1% zou vallen [qua vermogen], dan zouden er te goeder trouw besprekingen komen om die gelijkheid terug te brengen." Naast de engine freeze zouden ook de bandenwarmers en de Sprint discussiepunten zijn bij de F1 Commission.