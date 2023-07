Vincent Bruins

Max Verstappen won de Grand Prix van Hongarije afgelopen zondag met de grootste voorsprong tot nu toe dit seizoen en dat is ook Mercedes-teambaas Toto Wolff opgevallen. De Red Bull Racing-coureur kwam maar liefst 33.731 seconden vóór de McLaren van Lando Norris over de streep, terwijl zijn teamgenoot Sergio Pérez het podium completeerde. Mercedes ging zonder trofee naar huis.

Lewis Hamilton versloeg Verstappen in de kwalificatie met drie duizendsten van een seconde om de pole position te pakken op het circuit nabij Boedapest. Vanwege een minder goede start verloor de Brit echter direct de leiding aan de Nederlander en hij zag ook de papayakleurige bolides van Norris en Oscar Piastri aan zich voorbijgaan. De laatstgenoemde viel later wat terug en Hamilton lag toen weer op podiumkoers, maar uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in Pérez. George Russell kwam twee posities achter Hamilton als zesde aan de finish na een inhaalrace vanaf P18.

Formule 2 vs. Formule 1

"Ik denk dat het duidelijk een megarondje van Lewis was gisteren. Met George hebben we het in de kwalificatie verpest," begon Wolff tegenover Sky Sports F1 na afloop van de wedstrijd op de Hungaroring. "Ik denk dat we vandaag de op een na snelste auto hadden, als je kijkt naar de rondetijden en ook naar waar George vandaan kwam. Maar het pakte gewoon niet helemaal goed uit. Dat gezegd hebbende, je ziet hoe Verstappen zijn ronden rijdt en dat is ons doel, maar daar zitten we momenteel ver van af. Het is een meritocratie. We zullen terugvechten, en races en kampioenschappen winnen, maar vandaag heb je de snelheid gezien die Max had. Het is als een veld van Formule 2-auto's tegen een Formule 1-auto. Binnen de reglementen hebben zij het beste werk gedaan."

Te voorzichtig met banden

Volgens de Oostenrijker speelde niet alleen de slechte start van Hamilton een rol in het feit dat Mercedes geen podium behaalde, maar ook het voorspellen van de bandendegradatie: "De start heeft zeker een rol gespeeld, maar je weet dat dat kan gebeuren. Misschien zijn we ook erg voorzichtig geweest met de banden, misschien te voorzichtig, en dat kun je ook zien aan het verschil in de rondetijden richting het einde. Ik denk dat we vijftien seconden goedmaakten, en uiteindelijk misten we ongeveer 1.9 seconden op Pérez en zaten we slechts vier seconden af van Lando, of minder zelfs, en ik denk dat we dat nog hadden kunnen goedmaken," zo concludeerde Wolff.