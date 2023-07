Vincent Bruins

In een vergadering van de F1 Commission tijdens de Grand Prix van België is besloten dat de bandenwarmers volgend jaar nog steeds gebruikt mogen worden. De bandenwarmers zijn cruciaal voor nieuwe Pirelli's die op de auto worden gezet tijdens een pitstop. Deze zorgen ervoor dat een coureur niet met koude banden en dus met zeer weinig grip de baan op hoeft. Minstens het merendeel van de teams was dan ook tegen een verbod.

Mercedes-coureur George Russell liet vorige maand al weten niet achter het plan te staan om weg te doen met de bandenwarmers: "We zijn niet in de positie om deze banden in een racesituatie in te zetten. Ik maak me dan ook enorm zorgen om alle monteurs in de pits tijdens een pitstop, maar ook voor de outlap tijdens een race in koele omstandigheden. Er gaan crashes komen, daar twijfel ik niet aan."

Maakt het racen niet beter

Verstappen sloot zich aan bij Russell: "Ik denk niet dat we die kant op moeten gaan," vertelde de Nederlander duidelijk tegenover onder andere GPFans. "Mensen snappen waarschijnlijk niet hoe moeilijk het is om met een auto met 1000pk überhaupt uit de pits te rijden, helemaal als de baan een beetje glad is. Het is niet nodig. We hebben het al. Ik denk niet dat het veel energie kost, dit soort bandenwarmers. Een airco kost meer als je het met de hele paddock combineert. Ja, ze kunnen het waarschijnlijk laten werken, maar dan moeten ze het werkvenster zo ver laten zakken dat als je de banden op temperatuur hebt, het een soort kauwgom is. De druk zal ook door het dak gaan. Het maakt het racen niet beter. Met een outlap nu… Als je het moeilijk hebt [op koude banden], het zal er zo dom uit gaan zien. Ik snap niet waarom we dat moeten veranderen."

F1 Commission

Door de F1 Commission, waarbij ook alle teams zijn betrokken, is dus besloten dat er geen verbod komt op bandenwarmers. De discussie hierover is niet het enige wat op de agenda staat. Er zullen ook gesprekken plaatsvinden over het sprintraceformat voor 2024, de reglementen omtrent het wisselen van de versnellingsbak, en de financiële reglementen en het budgetplafond. Alpine heeft aangekaart dat er ook gediscussieerd moet worden over het gelijktrekken van de prestaties van alle power units. Lees daar hier meer over.