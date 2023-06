Lars Leeftink

George Russell heeft geen enkel vertrouwen in het plan om vanaf 2024 bandenwarmers niet meer te gaan gebruiken in de Formule 1. Russell sluit zich aan bij veel coureurs die denken dat dit gevaarlijke situaties op gaat leveren.

Al een tijdje zijn er plannen om de bandenwarmers niet meer te gaan gebruiken. De kans is nu groot dat dit vanaf 2024 gaat gebeuren. Veel coureurs, waaronder Lando Norris en Max Verstappen, zijn al kritisch geweest over het verdwijnen van deze bandenwarmers. De banden zouden daardoor te koud zijn wanneer de coureurs de baan op willen gaan, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen omdat de grip ontbreekt.

Russell over bandenwarmers

In gesprek met Motorsport.com zegt Russell dat hij het laten verdwijnen van bandenwarmers geen goed idee zou vinden. "We zijn niet in de positie om deze banden in een racesituatie in te zetten. Ik maak me dan ook enorm zorgen om alle monteurs in de pits tijdens een pitstop, maar ook voor de outlap tijdens een race in koele omstandigheden. Er gaan crashes komen, daar twijfel ik niet aan. Ik denk dat er veel werk, uitgaven en ontwikkeling in deze banden worden gestopt. Ik vind dat het ook ergens anders aan besteed kan worden."

Uitleg Russell

Russell legt vervolgens uit waarom het gevaarlijke situaties op kan gaan leveren. "De eerste vier, vijf bochten is het heel lastig, doordat de banden op temperatuur moeten komen. Als je alleen op de baan bent, is dat niet echt een probleem. Maar als je tegen andere auto's racet, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om te managen. Als het zelfs bij lage temperaturen zo'n vier of vijf bochten blijft, dan is het iets wat we kunnen overwegen. Maar met hele lage temperaturen verwacht ik een veel langere opwarmfase en dan kan het een lastig verhaal worden."