Lars Leeftink

Donderdag 22 juni 2023 08:04

Toto Wolff is van mening dat het stijgende gewicht van de auto's in de Formule 1 gestopt moet worden. De Oostenrijker, al jaren teambaas van Mercedes, heeft daarbij ook een idee voorgesteld. Red Bull Racing weet niet of er op dit gebied überhaupt nieuwe regels komen richting 2026.

Het gewicht van de auto's is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Zeker vorig jaar hadden teams moeite om in de buurt van het minimumgewicht te komen, tot irritatie van de coureurs. In gesprek met Motorsport.com zegt Wolff dat hij de recente uitspraken van F1 CEO Stefano Domenicali steunt. "Ik ben het helemaal eens met Domenicali. Hij is niet de enige die vindt dat de stijgende lijn qua gewicht moet worden gestopt en omgekeerd, want de auto’s worden elk jaar zwaarder. Het is echter niet eenvoudig om het tij te keren."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waché over veelbesproken effect van straf Red Bull: "Het is niet makkelijk"

Idee Wolff

Wolff doet vervolgens een suggestie. "Een manier is, denk ik, om het minimale gewicht te verlagen. Daarmee maak je het een probleem van de teams. Als je auto dan boven de limiet zit, worden we allemaal gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen over wat we in onze wagen plaatsen en wat niet. Niet iedereen is het eens met dit standpunt, maar voor mij is dit de beste manier om het gewicht omlaag te brengen."

Red Bull over gewicht auto's

Peter Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, ziet echter niet gebeuren dat er veel gaat veranderen aan de regels. "Ik betwijfel of we een duidelijke verandering qua gewicht zullen zien. Ik denk dat de krachtbron die is opgesteld voor 2026 al veel zwaarder zal zijn dan de power unit waar we nu mee rijden. Ik denk dat het, zoals Domenicali al zei, erg moeilijk wordt om de auto’s significant lichter te maken."