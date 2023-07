Lars Leeftink

Donderdag 27 juli 2023 17:51

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is het eens met Toto Wolff over de regels omtrent de budgetcap. Volgens de Oostenrijker is er 'te veel ruimte voor interpetatie' van de regels. Toch denkt Marko dat Red Bull in 2022 onder de budgetcap is gebleven en er geen tweede jaar op rij gaat komen dat het team over de budgetcap is gegaan.

Tegenover Motosport-Total zegt Marko dat hij er vertrouwen in heeft dat Red Bull niet bij de teams zit die volgens de geruchten over de budgetcap zouden zijn gegaan. "Er zouden drie teams moeten zijn die er mogelijk overheen zijn. Ik denk dat wij genoeg reserves hebben ingebouwd in onze begroting."

Marko eens met Wolff

Wolff liet in eerdere uitspraken al merken dat hij van mening is dat er te veel ruimte voor interpretatie is in de regels omtrent de budgetcap, en dat hier verandering in moet komen. Marko is het niet vaak eens met de teambaas van Mercedes, maar moet zich in dit geval wel bij zijn landgenoot aansluiten. "De reglementen van die hele budgetlimiet staan nog steeds te open voor veel interpretatie en het gaat te weinig om de feiten. Daarom zijn er discussies en dat moet scherper gesteld worden."

Marko over omwegen

De FIA zou de reglementen al hebben aangepast omdat teams via andere raceklassen data verzamelen die ook zinvol kan zijn voor de Formule 1-teams. Marko erkent dat dit gebeurd. "Er zijn mensen bij ons die niet langer willen reizen, die niet langer de druk van de Formule 1 willen ervaren. Je kunt ze in zulke projecten plaatsen. En als zij wel een paar uur in de Formule 1 werken, dan bereken je die uren daar."