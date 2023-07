Lars Leeftink en Jan Bolscher

Donderdag 27 juli 2023 17:14 - Laatste update: 17:20

Max Verstappen ziet Red Bull Racing in 2023 dingen doen die 'zelfs Mercedes in hun dominante jaren niet waar konden maken'. Het team won in Hongarije afgelopen weekend voor de twaalfde keer op rij, een record.

Tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Verstappen terug op de prestatie van het team in Hongarije. Daar werd de twaalfde zege op rij geboekt. Wat Verstappen betreft vooral een mooi record voor het team. "Voor het team is het mooi, maar voor mij is het gewoon weer de focus op de volgende race. Ik wil elke race winnen. Het gaat er verder gewoon om dat je geniet van het moment en de reeks door weet te zetten. Het is een fantastische prestatie van het team."

Mercedes 2014-20

Veel mensen moeten bij de huidige dominantie van Red Bull denken aan de periode 2014-20 van Mercedes, toen het zeven jaar achter elkaar beide kampioenschappen won. Volgens Verstappen is de huidige dominante periode van Red Bull anders, iets wat het record bewijst. "Ja, we hebben de dominante auto, maar het is ook heel gemakkelijk om fouten te maken en dan één race niet te winnen, en dan is de streak natuurlijk weg. Zelfs in de dominante jaren van Mercedes, konden ze dit niet waarmaken. Zij waren waarschijnlijk zelfs nog dominanter dan wij nu zijn of wat McLaren vroeger was."

Verstappen over de RB19

Verstappen is van mening dat zijn RB19 de snelste is van de grid. De Nederlander ziet veel teams upgrades brengen, maar Red Bull sloeg afgelopen weekend in Hongarije pas toen met nieuwe sidepods. Na een moeizame zaterdag pakte dit zondag goed uit. "Ik denk dat we een hele snelle auto hebben. Natuurlijk zijn er veel andere teams die dit jaar veel meer [updates] hebben meegenomen dan wij, omdat wij dat niet konden [straf na overschrijden budgetcap 2021]. Toch zijn we erg blij met hoe de auto presteert. Onze zaterdag in Hongarije was misschien niet perfect, maar ik denk dat je op zondag kon zien dat de updates goed werkten."