Lars Leeftink & Jan Bolscher

Donderdag 27 juli 2023 16:29 - Laatste update: 16:34

Sergio Pérez blikt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste seizoenshelft en zag dat gedurende het seizoen de RB19 aan het 'veranderen' was ten opzichte van de eerste vier races, waar de Mexicaan er twee van won.

Pérez rijdt inmiddels 2,5 seizoen bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen en heeft in Europa net zoals in 2021 en 2022 het gat richting de tweevoudig wereldkampioen flink zien groeien. Zeker dankzij een aantal slechte kwalificaties is Verstappen sinds de Europese races flink uitgelopen en is het gat nu meer dan honderd punten. Een wereldkampioenschap lijkt er dus wederom niet in te zitten.

Pérez over 2023

Tijdens de persconferentie in België laat Pérez tegenover onder meer GPFans weten dat het een wisselvallig eerste deel van 2023 is geweest. Net zoals de overige coureurs wordt ook bij de Mexicaan gevraagd naar zijn mening over de eerste seizoenshelft. "Voor het team is het een goede eerste seizoenshelft geweest en is het te hopen dat we dit zo kunnen houden. Persoonlijk begon ik dit seizoen heel sterk. Daarna heb ik vier of vijf mindere races gehad en heb ik niet gemaximaliseerd. Dat kostte mij veel punten. Ik wil nu tijdens deze tweede seizoenshelft mijn vorm herpakken. Ik wil vanaf nu zoveel mogelijk punten scoren."

Veranderingen RB19

Pérez moet dus toegeven dat hij goed aan het seizoen begon, maar daarna zijn vorm kwijt begon te raken. Zeker op zaterdag ging het de afgelopen zes raceweekenden alles behalve goed, moet ook de Mexicaan toegeven. Pérez zag dat de auto gedurende het seizoen is veranderd. "Er zijn zeker wat dingen veranderd aan de auto. Vanaf Barcelona was de balans heel anders. De balans was vanaf dat moment niet hoe ik die wilde. We hebben dat nu opgelost en willen daar nu op verder bouwen. We hebben de afgelopen weekend een paar keer goede race pace gehad, maar de kwalificatie is niet goed gevallen voor ons. Je zult soms mindere races hebben gedurende het seizoen, het belangrijkste is waar we eindigen na de laatste race in Abu Dhabi."