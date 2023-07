Lars Leeftink & Jan Bolscher

Lewis Hamilton is tevreden over de progressie die Mercedes tijdens het seizoen 2023 tot nu toe heeft geboekt. De Brit hoopt nog steeds een zege te boeken, iets wat hem al sinds 2021 niet meer is gelukt, maar vraagt zich af of het mogelijk is met Max Verstappen en Red Bull Racing in hun huidige vorm.

Tijdens de persconferentie in België liet Hamilton tegenover onder meer GPFans weten dat hij tevreden is over wat het team in Hongarije liet zien. "Ik denk dat we optimistisch mogen zijn. Het was fantastisch om die zaterdag te hebben. Het laat zien dat we de goede weg in zijn geslagen, dat het team hard werkt om snelheid te vinden. Onze race pace was goed, we moeten werken aan de problemen waar we eerder al van wisten. We brengen wat upgrades dit weekend en het weer gaat een belangrijke rol spelen. Het gaat het interessant maken."

Balans W14

Hamilton is echter alles behalve compleet tevreden over het seizoen 2023 tot nu toe. "Als een coureur ben je constant aan het vechten met de balans en de inconsistentie daarvan. We zijn wel constant bezig om te verbeteren en werken hard om gebruik te maken van wat we nu hebben en wat we kunnen doen om grote stappen te zetten die teams als McLaren en Aston Martin al hebben gezet. Ik ben hoopvol en heb tevens al het vertrouwen in de wereld dat we beter gaan worden."

Het seizoen 2023

Vervolgens wordt Hamilton gevraagd om het seizoen 2023 samen te vatten. "Het is aardig geweest. We begonnen niet zoals we graag hadden willen beginnen, maar daarna hebben we onze focus verlegt. We hebben veel progressie geboekt dit seizoen en hopelijk gaat dit nog meer gebeuren tijdens de tweede seizoenshelft." Het doel voorafgaand aan het seizoen 2023? "Ik wou vechten om het wereldkampioenschap, dat is altijd mijn doel. Nee, ik wou vooral dat we in een betere positie zouden zijn dan vorig jaar. Dat was aan het begin van het seizoen niet het geval, het is een flinke uitdaging geweest. Toch vechten we voor de tweede plek in het kampioenschap bij de constructeurs en dat is iets wat we niet verwacht hadden na de eerste testdagen. Dat komt door de samenwerking binnen het team." Hamilton sluit af door te antwoorden op de vraag wat zijn doel voor de tweede seizoenshelft is en of hij gelooft dat hij een race kan winnen in 2023. "Mijn focus ligt op tweede worden, dat zou veel betekenen voor het team. Het stukje bij beetje bijhalen van Red Bull zou mooi zijn, want dat brengt ons in een betere positie voor volgend jaar. Ik weet op dit moment niet zeker of ik een race kan winnen, zeker qua race pace. Max was acht tienden sneller per ronde tijdens de laatste race. Maar toch: zeg nooit nooit."