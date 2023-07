Lars Leeftink en Jan Bolscher

Daniel Ricciardo beleefde tijdens de Formule 1 Grand Prix van Hongarije een prima debuut bij AlphaTauri en weet dat hij met zijn ervaring wat kan toevoegen bij het team dat een paar weken geleden nog Nyck de Vries ontsloeg.

In gesprek met de aanwezige media in België, waaronder GPFans, laat Ricciardo weten dat hij bij AlphaTauri niet per se de eerste raceweekenden anders aanpakt. "Ik denk dat ik dit weekend op dezelfde manier aanpak. Het is nog maar een paar dagen. Vandaag een week geleden had ik nog niet eens in de auto gereden. Ik vlieg het op dezelfde manier aan, maar met nu iets meer kennis. Het wordt dit weekend anders, het ziet er nat uit. Nieuwe uitdagingen dus. Alles behalve het incident in bocht één (in Hongarije) had het weekend – kijkend naar alles – niet soepeler kunnen gaan. Ik was blij met het weekend, het geeft zelfvertrouwen."

Ricciardo over Tsunoda

Ricciardo versloeg Tsunoda zowel op zaterdag als op zondag, maar volgens de Australiër zegt dit niet veel. "Dat was afgelopen weekend zo, maar ik ken deze sport goed genoeg om er niet vanuit te gaan dat dat nu ieder weekend zo zal zijn. Er is nog veel voor mij om te leren over de auto. We hadden voorafgaand aan de race niet veel long runs gedaan, maar in de long runs lag ik waarschijnlijk iets achter qua snelheid. Bij het ingaan van de race dacht ik dat het lastig zou worden, maar iedere stint ging het beter. Als ik met elke ronde kan blijven leren, zal het beter en beter gaan. Dat betekent niet dat we races gaan winnen vanaf oktober, maar het gaat er vooral om dat we blijven leren. De auto heeft niet de grip van de Red Bull, maar wel genoeg grip om te weten wat ik wel en niet kan doen."

Samenwerking met AlphaTauri

Volgens Ricciardo is het tot nu toe fijn om met de mensen bij AlphaTauri samen te werken. De Australiër weet wat hij toe kan voegen aan het team. "Ervaring is iets wat ik toe kan voegen. Voor het merendeel hebben ze jonge coureurs gehad, dus iemand die al een tijdje in de sport actief is en meerdere teams heeft gehad zorgt ervoor dat ze wat meer buiten de basis moeten denken. Dat is iets wat ik op natuurlijke wijze toevoeg aan dit team. Zelf zal ik erachter moeten komen wat deze auto allemaal kan. Ze zijn blij dat ik er ben en ik probeer niet al te opdringerig te zijn. Ik wil niet te veel informatie weg te geven meteen in de eerste twee weekenden, maar ik merkte ook dat ze nieuwsgierig waren over wat ik denk en wat ik in het verleden gevoeld heb. Hoe ze daarvan kunnen leren, want ze zijn relatief gezien natuurlijk nog een klein team. Ze willen leren."