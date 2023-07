Jeen Grievink

Donderdag 27 juli 2023 11:35 - Laatste update: 11:37

Het sprintweekend voor de Grand Prix van België belooft een waar spektakelstuk te worden. Het circuit van Spa-Francorchamps is in het droog al een behoorlijke uitdaging; laat staan tijdens of na een flinke hoosbui. En dat is precies wat we dit weekend mogen verwachten: regen, regen en.... regen. Op dit moment daalt het hemelwater al in grote getale neer op Spa.

GPFans-reporter Jan Bolscher is sinds gisteren aanwezig in Stavelot om daar vanuit de paddock verslag te doen van het raceweekend. Hoewel het absoluut niet als een verrassing kwam, kon hij ons vanochtend laten weten dat het al flink regent op Spa-Francorchamps en dat de coureurs een kletsnatte mediadag tegemoet gaan. Dat is op de donderdag nog niet zo'n ramp, maar morgen staat al de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op het programma. En ook deze dag lijkt niet aan hevige regenval te ontkomen. Weather.com schat de kans op neerslag op vrijdag op maar liefst 83%.

Meeste neerslag verwacht tijdens kwalificatie

De kwalificatie staat morgen om 17:00 uur op het programma en precies op dat moment is de kans op neerslag het grootst. "Lokaal zware regenbuien mogelijk", zo schrijft bovengenoemd weermedium. Ze waarschuwen dan ook voor "mogelijke hinder door regen". Zaterdag, de dag van de Sprint Shootout én Sprint Race, kan wederom een kletsnatte dag worden. Hoewel er iets minder hemelwater wordt verwacht dan op de donderdag en vrijdag, is de kans op neerslag wel iets groter: namelijk 86%. Dit kan nog wel eens de nodige chaos op gaan leverende gedurende de Sprint-sessies.

Kans op regenval op zondag grootst ten tijde van Grand Prix

Op zondag staat om 15:00 uur de Grand Prix van België op het programma en, toeval of niet, ook op precies dit tijdstip is de kans op neerslag het grootst. Ten tijde van de race is de kans op regen 64%. Het huidige weerbeeld voor het sprintweekend in België past bij de voorspellingen die de afgelopen dagen al gedaan zijn. Het blijft dus ten strengste aanbevolen om een paraplu, poncho, regenjas - of misschien wel alle drie - mee te brengen wanneer je afreist naar de Belgische Ardennen dit weekend.

Op dit moment regent het al op Spa-Francorchamps en de neerslag lijkt ook gedurende het weekend aan te houden. De grootste bui wordt verwacht op vrijdag tijdens de kwalificatie 🌧👀#BelgianGP #Stavelot #SpaFrancorchamps #weerbericht #F1 pic.twitter.com/t6RCyKnkn2 — GPFans NL (@GPFansNL) July 27, 2023