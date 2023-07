Vincent Bruins

Alpine heeft bekendgemaakt dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane zijn ontslagen. Ze zullen na de Grand Prix van België de Franse renstal verlaten. Het nieuws komt een week nadat Laurent Rossi de positie als CEO kwijtraakte.

De 58-jarige Szafnauer ging vanaf 2009 bij Force India, wat later Racing Point en Aston Martin werd, aan de slag en speelde een cruciale rol in de opmars van het team. Hij verliet Aston Martin in januari 2022 en tekende een maand later bij Alpine om daar de rol van teambaas op zich te nemen. Permane heeft vanaf 1989 zijn gehele Formule 1-carrière als engineer doorgebracht bij Alpine, wat daarvoor Renault, Lotus en Benetton is geweest. Beiden zullen Alpine na de wedstrijd op Circuit de Spa-Francorchamps verlaten. Engineer Pat Fry zal ook de Franse renstal verlaten en neemt de rol als technisch directeur van Williams aan.

Tijdelijke vervanging voor Szafnauer, Permane en Fry

Bruno Famin, de vice-president van Alpine Motorsports, neemt tijdelijk de rol van teambaas op zich vanaf de Nederlandse Grand Prix na de zomerstop. Julian Rouse, de directeur van de Alpine Academy, wordt tijdelijk de sportief directeur. Matt Harman vervangt Pat Fry en zal het technische team in Enstone leiden. "We hebben besloten wat dingen te veranderen om sneller onze doelen te bereiken," legt Famin uit tegenover onder andere GPFans. "Otmar en Alan zijn geweldige mensen en we bedanken hen voor wat ze aan het team hebben toegevoegd, vooral Alan voor zo'n lange tijd. Met Otmar behaalden we de vierde positie in het constructeurskampioenschap vorig jaar wat een geweldig resultaat was. We waren het echter niet eens met elkaar over de tijdlijn van onze doelen. We zijn wederzijds overeengekomen om onze eigen wegen in te slaan." Wie de vaste teambaas van Alpine wordt na Famin, is nog niet bekend.