Vrijdag 28 juli 2023 09:46 - Laatste update: 09:56

Alpine, Aston Martin en Mercedes hebben nieuwe upgrades ontwikkeld en de drie teams hebben deze meegenomen naar België. Dit weekend staat de Grand Prix op Circuit de Spa-Francorchamps op de planning. Er wordt een boel regen verwacht, dus het is nog afwachten of de upgrades een grote impact zullen hebben op de snelheid van de A523, AMR23 en W14.

Mercedes ligt momenteel tweede in het constructeurskampioenschap, 39 punten voor Aston Martin. Beide renstallen hopen met hun upgrades een inhaalslag te maken op de tot dusver onverslaanbare RB19 van Red Bull Racing. Alpine bleef de afgelopen twee races puntloos, terwijl de McLarens podiums en top vijf-resultaten behaalden. Het Franse team is de vijfde plek aan McLaren kwijtgeraakt, maar hoopt met haar upgrades meer vooraan mee te kunnen doen.

Aston Martin en Mercedes

Aston Martin heeft upgrades voor de vloer meegenomen evenals een nieuwe achtervleugel. De vloer is een cruciaal onderdeel bij deze generatie Formule 1-auto's. Het genereert namelijk een boel downforce door middel van het groundeffect. De nieuwe achtervleugel staat in de low-downforce-specificatie, vanwege de lange rechte stukken en hoge snelheden op Spa-Francorchamps.

Aston Martin has brought floor upgrades and a new low downforce rear wing to Spa-Francorchamps. #AMuS #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/fnwyxsu6z8 — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) July 27, 2023

Mercedes heeft de sidepods en de luchtinlaten aangepast voor de Grand Prix van België. Onder andere de sidepods bepalen de luchtstroom richting de achterkant van de bolide. Het ontwerp van de sidepods heeft ook weer effect op de werking van de vloer. Daarnaast hebben de Zilverpijlen ook een nieuwe achtervleugel meegenomen. De laatste keer dat de low-downforce-specificatie werd gebruikt was op de Red Bull Ring in Oostenrijk.

Nuevos pontones y entrada de refrigracion para Mercedes. También nueva ala trasera.



Ne sidepods and cooling inlet for Mercedes. Also new rear wing. #f1 #BelgianGP pic.twitter.com/OZeXXAT8Y2 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) July 27, 2023

Alpine

Alpine introduceert ook een nieuwe vloer voor de wedstrijd op Spa-Francorchamps. Daarnaast heeft het team een nieuwe voorvleugel ontwikkeld. "De vloer is onafhankelijk van de voorvleugel, maar het is belangrijk, omdat we meer downforce op de auto moeten zien te krijgen en verder ontwikkelen om sneller te gaan," vertelde sportief directeur Alan Permane tegenover de Franse tak van motorsport.com. "Er zullen zeker nog grote upgrades komen voor Singapore, maar ook wat kleinere dingetjes, zoals op Monza." Permane ging ook in op de vooruitgang van McLaren: "Het is niet normaal om zo'n enorme stap te maken. McLaren heeft het geweldig gedaan. Daar neem ik mijn petje voor af." Volgens teambaas Otmar Szafnauer zullen de Alpines "twee tienden per ronde" sneller gaan met deze upgrades.